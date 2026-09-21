Torna sul Viale delle Piagge la Fiera degli Scalzi

Written by Redazione• 6:31 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Appuntamento il 25, 26 e 27 settembre a Pisa

PISA – La Fiera degli Scalzi, uno degli eventi più importanti del quartiere di San Michele degli Scalzi a Pisa, si appresta a tornare sul Viale delle Piagge, uno dei polmoni verdi più suggestivi della città.

Da quest’anno la Festa sarà ancora più lunga e attrattiva con un programma nutrito di eventi collaterali dedicati alla cultura ed agli spettacoli. Gli appuntamenti culturali sono iniziati il 19 settembre e si protrarranno fino al 29 settembre, per il programma consultare lil sito web all’indirizzo https://www.alteregofiere.com/fiera-degli-scalzi/programma-scalzi/

Dal 26 al 28 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, il vialone si trasformerà in una grande vetrina dei prodotti enogastronomici d’Italia, delle attività artigiane e commerciali delle regioni italiane, nonché delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili.

La Fiera degli Scalzi è un appuntamento tradizionale che si svolge nel quartiere di San Michele degli Scalzi, dopo la storica Fiera di Sant’Ubaldo di maggio. Quest’anno, l’evento promette di essere ancora più emozionante, con oltre 100 espositori che offriranno artigianato fatto a mano da sapienti creativi nelle più disparate tecniche. Dai tessuti al legno, al recupero di antichi manufatti e oggettistica di modernariato, il Viale delle Piagge si riempirà delle colorate armonie della natura.

Accanto ai principali protagonisti dell’evento, sono previsti anche i cosiddetti “svuota cantine”, che arricchiranno il percorso del Viale con oggettistica di modernariato e tante curiosità. Inoltre, sarà presente l’enogastronomia delle regioni d’Italia, da nord a sud, con prodotti tipici che soddisferanno i palati più esigenti. Dalle specialità toscane ai prodotti tipici della cucina italiana, passando per le delizie della gastronomia regionale, il visitatore potrà scoprire e gustare una vasta gamma di sapori e aromi.

La Fiera degli Scalzi non sarà solo un’occasione per scoprire nuovi prodotti e artigianato, ma anche per godersi la bella stagione e il sole. Il Viale delle Piagge, con i suoi argini verdi e il fiume pisano che scorre tranquillo, offrirà un’atmosfera rilassante e suggestiva. Numerose saranno le iniziative collaterali, dalla presentazione di libri a mostre, rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali, organizzati dal Comitato Le Piagge e dall’Associazione Convivio Le Piagge.

In simbiosi con le aziende, il Comitato e l’Associazione trasformeranno per tre giornate gli argini del decantato fiume pisano in una grande area espositiva e di spettacolo per tutti coloro che visiteranno la fiera. Sarà un’occasione unica per scoprire nuovi prodotti, godersi la natura e la cultura, e trascorrere una giornata rilassante e divertente.

Inoltre, la Fiera degli Scalzi sarà anche un’occasione per promuovere la sostenibilità e l’ambiente. Gli espositori saranno selezionati con attenzione per garantire che i prodotti e le attività presentate siano rispettose dell’ambiente e della comunità locale. Sarà un’occasione per scoprire nuove tecnologie e prodotti eco-compatibili, e per imparare come vivere in modo più sostenibile.

La Fiera degli Scalzi sarà anche un’occasione per incontrare nuove persone e stringere amicizie. L’atmosfera sarà accogliente e familiare, e i visitatori potranno sentirsi a casa tra gli stand e le iniziative. Sarà un’occasione per condividere esperienze e passioni con altri appassionati di artigianato, enogastronomia e sostenibilità.

Quindi, se sei a Pisa o nelle vicinanze, non perdere l’occasione di visitare la Fiera degli Scalzi sul Viale delle Piagge. Sarà un’esperienza che non dimenticherai facilmente! Potrai scoprire nuovi prodotti, goderti la natura e la cultura, e trascorrere una giornata rilassante e divertente. Non dimenticare di portare la tua famiglia e i tuoi amici, sarà un’occasione per creare ricordi indimenticabili.

Last modified: Settembre 21, 2026