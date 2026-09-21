Written by Settembre 21, 2026 7:16 pm Pisa, Attualità, Attualità, Calcinaia, Politica, Politica

Due milioni dalla Regione per il Ponte di Calcinaia

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CALCINAIA – Grazie ad un contributo regionale straordinario di 2 milioni di euro sarà risanato il ponte sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII, nel Comune di Calcinaia. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale toscana nel corso della sua seduta odierna. 

Questo contributo straordinario per il recupero e risanamento del ponte sull’Arno a Calcinaia è la dimostrazione concreta di cosa significhi, per noi, Toscana Diffusa – ha detto il presidente della rEgione Eugenio Giani – La Regione è vicina ai piccoli comuni, che custodiscono l’identità più vera del nostro territorio. Sosteniamo, anche economicamente, la tutela del nostro patrimonio e la funzionalità di infrastrutture che influiscono sulla qualità della vita dei cittadini”.

Il contributo straordinario sarà erogato in tre anni: 300.000 euro per l’anno 2026, 1.500.000 per l’anno 2027 e 200.000 per l’anno 2028

Il risanamento sarà conservativo ed a breve verrà sottoscritto un accordo con il Comune per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione.

Nella seduta di Giunta di oggi, la Regione ha stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il recupero e il risanamento del ponte sull’Arno a Calcinaia, dando dimostrazione di attenzione al territorio e a un’infrastruttura come questa, che incide sulla qualità della vita delle cittadine e dei cittadini. Il contributo straordinario sarà erogato in tre anni: 300.000 euro per l’anno 2026, 1.500.000 per l’anno 2027 e 200.000 per l’anno 2028 e il risanamento sarà conservativo. A breve verrà sottoscritto un Accordo con il Comune. Decisamente una buona notizia“, ad affermarlo l’assessora regionale di Regione Toscana Alessandra Nardini.

Last modified: Settembre 21, 2026
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