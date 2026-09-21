Scuola di Teatro a Calcinaia presso la nuova Officina Teatrale e Creativa del Teatro di Bo’

Written by Redazione• 6:17 pm• Calcinaia, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CALCINAIA – Sono in partenza presso la nuovissima sede dell’Officina Teatrale e Creativa di Calcinaia i nuovi Corsi per tutte le età della Scuola del Teatro di Bo’.

L’offerta culturale 2026/27 vede ben quattro Laboratori in partenza da Ottobre guidati dal Direttore Artistico Franco Di Corcia jr e Mattia Pagni.

“BRICIOLE” è il titolo del Laboratorio Teatrale e Creativo dedicato a bambine e bambine dai 5 ai 10 anni. Un viaggio tra le pagine del “Libro della Giungla” per giocare con la Fantasia, tra Teatro e Arte, e che prenderà vita ogni Lunedì dalle 17.00 alle 19.00.

“GASP!” è il Laboratorio Teatrale per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni e che vedrà come filo conduttore il mondo del fumetto. L’appuntamento è il Martedì dalle 17.00 alle 19.00.

“LARPERS” sarà il Laboratorio Teatrale rivolto a ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni e si ispirerà alle distopie fantascientifiche di Philip K. Dick. Gli incontri si tengono il Giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

Infine “A.M.O.R.I. : L’Alfabeto dei Corpi” è il percorso dedicato agli adulti dai 19 anni in su e che indagerà il tema dell’amore attraverso gli occhi dei più celebri scrittori, poeti, registi, autori. Il Laboratorio Teatrale si terrà ogni Mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.

Agli appuntamenti settimanali si aggiungono le “Domeniche a Teatro”, incontri mensili dove Allieve e Allievi di tutti i Laboratori avranno la possibilità di condividere la magia le emozioni del palcoscenico senza differenza di età.

L’offerta non si esaurisce qui e si arricchirà presto di nuove attività dedicate a bambine, bambini e famiglie con appuntamenti dedicati e Campi Natalizi, Pasquali ed Estivi. Sarà possibile scoprire i nuovi spazi in occasione dell’Open Day di Sabato 3 Settembre, dalle ore 16.00.

Le iscrizioni sono sempre aperte. È possibile prenotare la propria lezione di prova gratuita contattando il numero 351.5944009 (anche Whatsapp) o visitare il sito teatrodibo.it per scoprire tutte le informazioni e i calendari.

Last modified: Settembre 21, 2026