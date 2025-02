Torna in diretta Facebook su Pisanews “Serie B Social Club”

Written by admin• 10:27 am• Pisa SC

PISA – La crisi nerissima inguaia la Carrarese, che perde anche contro il Cosenza e ora si ritrova in zona playout dopo cinque ko in fila. È rinata invece la Sampdoria, che batte di misura anche il Modena e ottiene il secondo successo di fila in campionato, che fin qui era sempre mancato. Un pari epico per lo Spezia, che rimonta nel recupero due gol al Palermo e rosicchia un punticino al Pisa, a sorpresa ko in casa contro il Cittadella. Questi e tanti altri i temi della puntata numero venticinque di Serie B Social Club, che torna questa sera, giovedì 13 febbraio, in onda con un nuovo appuntamento alle ore 21.00.

Si è entrati nella fase decisiva del campionato, dove ogni punto conta qualcosa in più e dove i passaggi a vuoto rischiano di essere pagati a caro prezzo. All’orizzonte un nuovo turno di campionato molto complesso, con lo Spezia ospite del Modena, il Pisa di scena a Cesena, la Samp a Bolzano con il Sudtirol e un super scontro diretto per la Carrarese, che ospita la Salernitana.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi potrà comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!

Last modified: Febbraio 13, 2025