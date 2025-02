Alla Città del Teatro di Cascina torna la cerimonia delle Nozze d’Oro

Written by admin• 10:39 am• Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Sta per tornare un appuntamento molto sentito dai cittadini di Cascina. La prossima settimana, venerdì 21 febbraio, a partire dalle 15, la sala “Dario Fo – Franca Rame” della Città del Teatro ospiterà infatti la cerimonia delle Nozze d’Oro per il secondo anno consecutivo.

Un appuntamento che si era interrotto con il Covid e che lo scorso anno l’amministrazione ha ripreso portandolo in teatro, con una cerimonia molto apprezzata dalle coppie e dai parenti. «Abbiamo deciso di confermare la cerimonia dedicata ai cinquantesimi anniversari di matrimonio – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti – nella bella cornice della Città del Teatro: consegneremo una pergamena alle coppie che si sono sposate a Cascina nel 1974, con tanto di ricordi e aneddoti legati a quell’anno».

Guardando due numeri, sono 148 i matrimoni celebrati a Cascina nel 1974, quasi il doppio di quelli che si sono tenuti nel corso del 2024 (79, in calo rispetto ai 97 del 2022). Per l’amministrazione comunale saranno presenti, oltre al sindaco, anche l’assessora Giulia Guainai e il consigliere Lorenzo Romei. A condurre la cerimonia sarà ancora l’attrice Debora Mattiello, la cui conduzione dello scorso anno è stata particolarmente apprezzata. «Ringraziamo Sogefarm, la Città del teatro e il 3C Cinefoto Club Cascina ‘Silvio Barsotti’ per la collaborazione fornita alla realizzazione di questa cerimonia», ha concluso il sindaco. Appuntamento dunque a venerdì 21, con una bella festa per queste super coppie e per i propri familiari.

Last modified: Febbraio 13, 2025