Quartiere I Passi: Martinelli chiede soluzioni urgenti per l’isolamento e la sicurezza viaria

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del capogruppo de La città delle Persone Paolo Martinelli che ha presentato un Question Time al Sindaco e alla Giunta comunale per fare chiarezza sulla situazione dell’isolamento ferroviario del quartiere I Passi, chiedendo risposte concrete sulle soluzioni previste per superare le criticità che i residenti e i frequentatori dell’area affrontano quotidianamente.

“Il quartiere, come sottolineato da Martinelli, soffre da sempre di un grave isolamento a causa della linea ferroviaria che lo separa dal quartiere di Porta a Lucca, creando notevoli difficoltà nei collegamenti stradali con il resto della città. Nonostante il persistente problema e le discussioni avviate in passato, il consigliere segnala che l’amministrazione comunale non ha più fornito aggiornamenti alla cittadinanza riguardo agli sviluppi dei colloqui con RFI sulla realizzazione di un sottopasso ferroviario, o in alternativa, della strada di collegamento con il quartiere di Gagno, proposta come soluzione per superare le problematiche tecniche del sottopasso. A complicare ulteriormente la situazione, i residenti e i cittadini che frequentano il quartiere per motivi sportivi o per usufruire dei servizi sono costretti a lunghe attese ai passaggi a livello, con conseguenti gravi disagi alla viabilità. Un caso emblematico si è verificato ieri, quando un’ambulanza con sirene accese è rimasta bloccata al passaggio a livello, costretta ad attendere il passaggio di ben due treni prima di poter proseguire il suo percorso. Un episodio che evidenzia un concreto rischio per la sicurezza pubblica. In considerazione di queste criticità, Martinelli ha chiesto alla Giunta comunale quali soluzioni siano state individuate per risolvere l’isolamento del quartiere e migliorare la mobilità, quali siano i tempi previsti per la realizzazione del sottopasso o della strada alternativa e se siano stati avviati colloqui concreti con RFI, chiedendo anche gli esiti di tali discussioni. “La situazione del quartiere I Passi,” conclude Martinelli, “è ormai insostenibile e l’incidente con l’ambulanza è l’ennesima conferma della necessità di intervenire con urgenza. I cittadini meritano risposte chiare e soluzioni reali, non il silenzio o promesse non mantenute.”

