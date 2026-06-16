Torna il Grande teatro a Marina di Pisa

Written by Redazione• 10:46 am• Marina di Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

MARINA DI PISA – “Occhiali neri”, atto unico di Edoardo de Filippo, è il ritorno del teatro a Marina di Pisa, domenica 21 giugno alle ore 21, all’interno del Cinema Don Bosco in via don Mander accanto alla chiesa di Maria SS. Ausiliatrice.

Il cinema don Bosco aveva già visto molte rappresentazioni teatrali, molte proiezioni cinematografiche, ed è importante questo ritorno anche nella prospettiva di una nuova vita.

Il teatro è una forma di rappresentazione importante e utile e questa breve commedia napoletana scritta da Eduardo de Filippo nel 1945 e contenuta nella raccolta “Cantata dei giorni dispari”, offre questa importante opportunità. La storia racconta le vicende di Mario Spelta, tornato cieco dalla guerra, affrontando tematiche toccanti e dai forti risvolti umani, sarà presentata dall’Associazione Circolo Culturale San Francesco con la compagnia amatoriale Alfa Teatro.

Con l’adattamento e la regia di Rita Caruso, che sarà tra gli interpreti assieme a Vincenzo Abbruscato, Leonardo Barachini, Grazia Ceccanti, Anna Faggiani, Antonio Formularo, Calogero Giordano, Mara Marcelli, Mimma Pavone e Rosetta Suraci. L’iniziativa, che vede la collaborazione del Circolo Culturale San Francesco, della Fondazione Pisa e di Artespettacolo Acli. Sarà l’occasione per una raccolta fondi per ultimare i lavori di sistemazione nell’area del vecchio schermo del cinema all’aperto con la realizzazione di un palcoscenico per le attività parrocchiali dell’Estate ragazzi.

Last modified: Giugno 16, 2026