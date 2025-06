Torna a Pisa la campagna “Occhio alle truffe”

Written by admin• 7:27 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Torna a Pisa la campagna di comunicazione “Occhio alle truffe”, pensata per prevenire e contrastare le truffe agli anziani. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno, si svolge in collaborazione con la Prefettura di Pisa, il gruppo Paim e Autolinee Toscane.

Alla presentazione della nuova edizione erano presenti l’assessore ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro, il prefetto Maria Luisa D’Alessandro, il comandante della Polizia Municipale Elio Cappellini, la psicologa e psicoterapeuta Chiara De Luca del gruppo Paim, oltre al garante degli anziani Antonio Schena.

«Siamo orgogliosi di riproporre per il quarto anno consecutivo questa iniziativa rivolta alle persone più fragili e anziane del nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Porcaro –. Nel nostro Comune ci sono 24.645 residenti over 65, di cui 3.433 tra i 65 e i 75 anni e 4.833 ultra 75enni che vivono soli. Le truffe, sempre più sofisticate, colpiscono soprattutto chi è isolato. Per questo abbiamo attivato strumenti informativi e di ascolto, puntando su prevenzione e coesione sociale. Nessuno deve sentirsi solo: denunciare è un atto di coraggio che può proteggere altri. La nostra rete di volontari e agenti della Polizia Municipale è presente sul territorio per offrire supporto e ascolto. La tutela delle persone più deboli è una responsabilità condivisa e ogni cittadino può contribuire».

Come nelle edizioni precedenti, nelle prossime settimane partirà una campagna di affissioni con manifesti informativi contenenti numeri utili da contattare (112 e 050 910811). I messaggi della campagna saranno visibili anche sugli autobus urbani e sui canali social del Comune. Sono inoltre previsti incontri informativi in circoli e parrocchie cittadine, con la partecipazione degli agenti della Polizia Municipale e degli esperti del gruppo Paim, per sensibilizzare la popolazione, in particolare quella più anziana, anche sui rischi legati al mondo digitale.

La campagna comprenderà due spettacoli teatrali: il primo il 5 luglio alle Officine Garibaldi alle ore 17.30 e il secondo il 9 agosto a Calambrone, sul palco di Eliopoli, alle ore 22.00. Verranno inoltre distribuiti un pieghevole informativo con regole e suggerimenti utili per riconoscere ed evitare le truffe e un video spot realizzato dalla compagnia teatrale “I Dicche”.

