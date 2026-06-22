Il Rally delle Colline Metallifere e Pomarance incoronerà i vincitori dell’International Rally Cup 2026

Written by Redazione• 7:35 pm• Pisa, Attualità, Pomarance, Sport, Sport

Il 24 e 25 ottobre il territorio dell’alta Val di Cecina sarà protagonista del gran finale della serie nazionale. Attesi circa 120 equipaggi e un importante ritorno turistico e mediatico

POMARANCE – Sarà il Rally delle Colline Metallifere e Pomarance ad assegnare i titoli dell’International Rally Cup 2026. L’appuntamento organizzato da Maremmacorse 2.0, in programma nei giorni 24 e 25 ottobre sulle strade dell’alta Val di Cecina e delle Colline Metallifere ospiterà infatti il confronto conclusivo della venticinquesima edizione della prestigiosa serie promossa da IRC Sport in collaborazione con Pirelli.

Saranno quindi i fondi asfaltati del Rally delle Colline Metallifere e Pomarance a decretare i vincitori assoluti e di categoria dell’International Rally Cup 2026, in un finale di stagione che si preannuncia particolarmente combattuto e spettacolare.

La gara entra ufficialmente nella programmazione della serie in sostituzione del Rally Valli della Carnia, garantendo continuità al format che da sempre caratterizza il campionato.

La notizia, diffusa attraverso i comunicati ufficiali dell’International Rally Cup, ha già prodotto i primi effetti positivi sul territorio. Sono infatti arrivate le prime prenotazioni nelle strutture ricettive dell’area, segnale concreto dell’interesse che il campionato nazionale sta generando.

Sono attese circa 120 vetture al via, ciascuna accompagnata dalle rispettive strutture tecniche, dai team, dagli addetti ai lavori e dai sostenitori, con un movimento di persone destinato a produrre importanti ricadute economiche per le attività ricettive, la ristorazione e il commercio locale.

L’arrivo della finale dell’International Rally Cup rappresenta quindi non soltanto un evento sportivo di grande prestigio, ma anche un’importante occasione di promozione per il territorio. La copertura mediatica nazionale della manifestazione potrà infatti contribuire a far conoscere ulteriormente le Colline Metallifere e l’Alta Val di Cecina, valorizzandone le bellezze paesaggistiche, le eccellenze turistiche e la capacità organizzativa.

Per Maremmacorse 2.0 e per tutto il territorio si tratta di un riconoscimento importante, che conferma la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni e proietta il Rally delle Colline Metallifere e Alta Val di Cecina tra gli appuntamenti di maggiore rilevanza del panorama rallistico nazionale.

Il Sindaco di Castelnuovo di Val di Cecina, molto probabilmente interessato da almeno due prove speciali, appresa la notizia, ringrazia Alberto Senigagliesi, pilota di rally e grande sponsor del territorio, per aver portato l’attenzione degli organizzatori la nostra realtà.

Last modified: Giugno 22, 2026