Torna a Cascina domenica 1 settembre “Laboratori Sotto i Portici” organizzato da Mani Attive Aps

L’artigianato, l’arte , la cultura e il riciclo creativo a Cascina con dimostrazioni, laboratori, animazione per tutti i gusti da 0 a 100 anni

CASCINA – Domenica 1° settembre, dalle 9 alle 20 Cascina ospiterà nuovamente “Laboratori sotto i Portici” in Corso Matteotti e Piazza dei Caduti, un evento molto atteso organizzato dall’Associazione Mani Attive Aps con il sostegno ed il contributo del Comune di Cascina.

di Antonio Tognoli

L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, offrirà un’opportunità unica per riscoprire gli antichi mestieri attraverso una serie di laboratori dedicati alle arti manuali e tessili. Tra le numerose attività proposte, ci saranno laboratori di merletto, ricamo, maglieria, falegnameria, cesteria, ceramica, mosaico, pittura e scultura. Sarà inoltre dato spazio all’arte del riciclo, ai giochi tradizionali e a quelli emozionali, concludendo con la tecnica della “maglia sulle dita“.

La giornata sarà arricchita da brevi seminari su orticoltura e apicoltura, mentre i più piccoli potranno divertirsi con giocolieri, trampolieri e artisti di strada. Inoltre, l’evento vedrà la partecipazione della Scuola di Danza Mudra e della Filarmonica Puccini.

“L’Associazione Mani Attive Aps vi invita a Cascina domenica 1° settembre – afferma la presidente Angela Vannucci – per la settima edizione dei “Laboratori sotto i Portici”, un evento organizzato da Aps Mani Attive. L’artigianato, le arti tessili manuali, gli antichi mestieri, i giochi di ieri e di oggi, artisti di strada, trampolieri, giocolieri, danza aerea, musicisti, pittori, scultori e artisti dell’intreccio vi attendono per farvi vivere una giornata piena di curiosità e divertimento attraverso un percorso artistico-culturale che spazia dal Medioevo fino ai giorni nostri. Saranno organizzati laboratori di pittura, origami, tessitura, maglieria, uncinetto e “maglia sulle dita” per i bambini, con l’obiettivo di superare insieme i 1.000 metri di lunghezza. Sarà inoltre dedicato uno spazio alla natura, alle sue risorse e alla sua tutela, grazie alla partecipazione di artigiani e associazioni specializzate.”, conclude Angela Vannucci

Per info e contatti: 333 711 9441 – maniattivecascina@gmail.com

