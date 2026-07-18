Toccar la luna con un dito: serata di osservazioni astronomiche sull’alto delle Mura

Written by Redazione• 10:27 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 25 luglio serata di osservazioni astronomiche dall’alto delle Mura. Una notte magica per ammirare le meraviglie del cielo grazie ai telescopi posizionati in quota, immersi nell’atmosfera dipiazza dei Miracoli. A pochi giorni dalla ricorrenza del primo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969, gli esperti racconteranno le caratteristiche del nostro satellite naturale che quella sera sorgerà intorno alle 18 in fase di gibbosa crescente, illuminato per l’85% della superficie.

Dalla faccia nascosta alle vaste pianure chiamate mari, passando per le zone ricche di crateri, la Luna ha da sempre ispirato scienziati, artisti e poeti. I partecipanti vivranno un percorso a tappe attraverso i segreti del cosmo, con l’apertura straordinaria di Torre Santa Maria dove uno dei telescopi sarà posizionato a 25 metri di altezza. Le osservazioni sono organizzate dalle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura che gestiscono le Mura in collaborazione con il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica dell’Università di Pisa.

Partenze alle 21.30 e alle 22.30 da Torre Santa Maria, biglietto a 10 euro, 5 euro per bambini fino a 8 anni. Info chiamando il numero 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sull’App Mura di Pisa, prenotazioni su https://bit.ly/MuraLuna. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno salire e scendere all’ascensore di Torre Piezometrica. Durata 1 ora, visita in italiano, l’evento sarà annullato in caso di condizioni meteo e di visibilità che non permettono la visione degli astri.

Last modified: Luglio 18, 2026