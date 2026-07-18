Notte Blu di Tirrenia: grande successo per la 14° edizione all’insegna della musica e dello sport

Written by Redazione• 2:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Sport, musica e divertimento si sono uniti sotto le stelle della 14esima Notte Blu di Tirrenia. Non ha tradito le aspettative l’appuntamento organizzato da Confcommercio Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa e il contributo di Sib – Sindacato Italiano Balneari, Fiva Confcommercio Pisa e degli sponsor GiustiAuto, Residence L’Incanto di Boccadarno e Bagno Maddalena, all’interno del cartellone di Marenia – Non solo Mare 2026.

Tantissime le persone che hanno invaso Tirrenia per una bellissima serata con tante occasioni di shopping nei negozi e presso il mercato straordinario di Fiva Confcommercio Pisa. Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità in piazza Belvedere il via alla Notte Blu con le esibizioni e dimostrazioni sportive delle società sportive del Litorale Pisano e di Pisa sul grande palco che a seguire ha ospitato la sfilata di moda con protagonisti attività e negozi di abbigliamento del Litorale.

Ad emozionare il pubblico il dj set a cura di Radio Bruno, la musica del giovanissimo gruppo rock pop pisano under 15 Fire Souls e della tribute band di Vasco Rossi “Il Resto della Ciurma”. Divertimento e allegria assicurati anche per i più piccoli grazie all’area giochi appositamente allestita per i bambini e il calciobalilla. Gli avventori hanno espresso il loro gradimento per il Mercato Notturno di Fiva Confcommercio presente in piazza dei Fiori con banchi di qualità e tante opportunità di shopping sotto le stelle.

E’ soddisfatto Virgilio Ruglioni, presidente di Confcommercio Tirrenia per quella che considera “uno degli appuntamenti più attesi sul nostro Litorale, un fiore all’occhiello degli eventi estivi che cerchiamo ogni anno di arricchire sempre di più anche grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e l’assessorato allo Sport. Anche quest’anno abbiamo visto tantissime famiglie ed entusiasmo, questa è la Tirrenia che vogliamo”.

“La Notte Blu è un evento ormai irrinunciabile per il litorale pisano” – sottolinea il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “Una manifestazione che attrae sempre moltissime persone e una grande opportunità per tutto il tessuto imprenditoriale. Il nostro ringraziamento è rivolto ai commercianti che anche quest’anno hanno voluto fortemente la Notte Blu e alla collaborazione dell’amministrazione comunale importantissima per realizzare una vetrina sportiva d’eccellenza”.

“Sono davvero molto soddisfatta per il successo di questa bella serata, per la risposta delle associazioni sportive e anche per l’allestimento realizzato, un grande palco che ha permesso di dare loro tanta visibilità” – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa – “Per una sera Tirrenia si è colorata di blu e di sport grazie alle realtà sportive del territorio, fino a tarda serata tantissime famiglie e bambini hanno provato le attività. Siamo felici di aver dato visibilità alle tante realtà che durante l’anno lavorano e contribuiscono ad animare tante serate del nostro calendario, e alle associazioni sportive che fino a notte hanno fatto provare attività sportive come surf, golf, arti marziali, danza e ginnastica ritmica a tante famiglie e bambini “

Grande partecipazione alle dimostrazioni di associazioni, attività e realtà sportive che hanno partecipato alla Notte Blu: Polisportiva Tirrenia, Surf In Town Asd, Golf Club Tirrenia, Slide Dance Studio Asd, Asd Passion Dance, Cavallino Rosso, Danza con Me, Proscenium, Dinamikclub e Cierre Pisa.

Last modified: Luglio 18, 2026