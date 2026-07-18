Pisa, furto nel ritiro di Morgex: rubato materiale tecnico. La preparazione continua senza cambi di programma

Written by Redazione• 7:47 am• Pisa SC

PISA – Brutta sorpresa per il Pisa Sporting Club durante il ritiro precampionato di Morgex. Nella mattinata

di venerdì 17 luglio, alla ripresa delle attività presso il Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc, staff e

giocatori hanno scoperto la scomparsa di diverso materiale tecnico appartenente alla società.

di Sandro Cacciamano

La notizia è stata riportata da AostaSera, che riferisce come siano stati sottratti capi di abbigliamento ufficiale e alcune scarpe da allenamento custoditi all’interno di un locale degli spogliatoi, regolarmente chiuso a chiave. Un particolare che rende ancora più singolare l’accaduto è l’assenza di segni di effrazione. Dopo la scoperta del furto, il Pisa ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini, analizzando anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili. Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe stato commesso nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, al termine della giornata di lavoro della squadra.



Nessun cambio di programma. Nonostante il dispiacevole episodio, il Pisa Sporting Club ha deciso di proseguire regolarmente il proprio programma di preparazione. Nessuna modifica, infatti, è prevista per il calendario degli allenamenti predisposto dallo staff tecnico di Paolo Bianco, che continua a lavorare intensamente per costruire la migliore condizione atletica e tattica in vista dell’inizio del campionato di Serie B.



Il programma dei prossimi giorni resta invariato:

Sabato 18 luglio

Allenamento alle ore 10.00

Saluto ufficiale della squadra alla città di Morgex in Piazza Principe Tommaso alle ore 21.30.



Le amichevoli



Tre i test già fissati durante il ritiro:

19 luglio: Pisa-Pavia (ore 18.00)

25 luglio: Pisa-Juventus Next Gen (ore 18.00)

26 luglio: Pisa-Pro Vercelli (ore 18.00)



Appuntamenti che consentiranno a mister Paolo Bianco di valutare la crescita del gruppo, verificare i primi

automatismi tattici e concedere spazio ai nuovi arrivati e ai giovani aggregati alla prima squadra.



Mercato: il Pisa continua a lavorare. Parallelamente alla preparazione, la dirigenza nerazzurra prosegue il lavoro sul mercato. Dopo gli innesti già definiti nelle scorse settimane, il direttore sportivo Leonardo Gabbanini è ancora alla ricerca di rinforzi in più reparti per completare la rosa da mettere a disposizione di Paolo Bianco.

Le priorità restano soprattutto il centrocampo e le corsie esterne, senza escludere ulteriori interventi anche in difesa qualora si concretizzassero alcune operazioni in uscita. La società continua inoltre a monitorare giovani profili di prospettiva, mantenendo la linea tracciata fin dall’inizio dell’estate: costruire una squadra competitiva, sostenibile e con ampi margini di crescita.

Nel frattempo il lavoro sul campo procede con intensità. Lo staff tecnico sta alternando sedute atletiche, esercitazioni tattiche e lavoro con il pallone, con l’obiettivo di far assimilare nel più breve tempo possibile i principi di gioco di Paolo Bianco. L’impressione che arriva da Morgex è quella di un gruppo concentrato e determinato, deciso a trasformare la preparazione estiva nelle basi per affrontare con ambizione il prossimo campionato di Serie B.

Fonte Foto www.pisasportingclub.com

Last modified: Luglio 18, 2026