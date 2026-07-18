Petrucci (FDI): “Dopo troppi anni riapre il Ponte dei Moccoli. Storica vittoria per il territorio e accesso diretto a San Rossore”

Written by Redazione• 12:32 pm• Pisa, Politica

PISA – “Oggi è una giornata importante: ha riaperto il cosiddetto Ponte dei Moccoli dopo tanti anni. Un’opera attesa da decenni che permetterà a cittadini, turisti e appassionati di entrare nel cuore del Parco di San Rossore a piedi o in bicicletta, partendo direttamente da San Piero a Grado” afferma il consigliere regionale Diego Petrucci.

Si tratta del coronamento di uno straordinario progetto e di una bellissima intuizione nata tanti anni fa tra i banchi del Consiglio Comunale. L’idea originaria fu di Giovanni Garzella che, insieme a me e a molti altri colleghi, decise di proporre formalmente la ricostruzione del ponte all’allora amministrazione di centro-sinistra che governava Pisa. Come purtroppo accade spesso, la risposta della sinistra fu un secco e categorico “non si può fare”. Ma noi non ci siamo arresi: oggi che Fratelli d’Italia è al governo della città, quel progetto è diventato realtà. Il Ponte dei Moccoli è stato ricostruito. Da tempo San Rossore è rimasta priva del suo storico accesso diretto dall’Arno e dal territorio di San Piero a Grado” lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci.

Last modified: Luglio 18, 2026