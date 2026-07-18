Al via il cantiere sul fosso Pereto: nuova cateratta per ridurre il rischio

Written by Redazione• 1:09 pm• Pisa, Attualità, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE, Vicopisano

PISA – Sono iniziati i lavori del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sul Fosso Pereto e il cantiere sta entrando nel vivo, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle acque in caso di piena in una zona che conosce bene la delicatezza del proprio equilibrio idraulico. La ditta incaricata dal Consorzio sta realizzando la nuova cateratta di sfioro tra il Rio Serezza e il Fosso Pereto, insieme alla riqualificazione della botte idraulica esistente, sfruttando un manufatto già presente e restituendogli una funzione attuale e utile per la sicurezza del territorio.

L’intervento è reso possibile grazie al finanziamento regionale di 40mila euro, assegnato attraverso il Documento operativo per la difesa del suolo (Dods), e che conferma l’attenzione della Regione Toscana verso le esigenze idrauliche di Vicopisano.

Il progetto prevede l’utilizzo del manufatto già presente, che alimenta la botte diretta al Canale Emissario, integrando una cateratta capace di alleggerire il carico idraulico del “Vecchio Serezza” quando il livello dell’acqua raggiunge quote potenzialmente critiche. Le verifiche tecniche confermano che l’intervento migliora il regime delle acque senza interferire con la stabilità delle sponde, con la manutenzione ordinaria o con la sicurezza di persone e immobili.

La cateratta sarà normalmente mantenuta chiusa e verrà aperta solo in caso di piena, con manovra tramite volantino e monitoraggio costante dei livelli idrici anche lungo il Fosso Pereto. Terminato l’evento, l’opera verrà riportata in chiusura. Una manutenzione annuale garantirà la piena efficienza della scogliera, delle opere murarie e dei meccanismi di movimento.

«Con questo intervento continuiamo a investire nella prevenzione e nella sicurezza idraulica del territorio, realizzando opere puntuali ma fondamentali per ridurre il rischio e migliorare la gestione delle piene» dichiarano il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika. «La nuova cateratta sul Fosso Pereto consentirà di alleggerire il carico sul Rio Serezza nei momenti più critici, aumentando la sicurezza di Vicopisano. Un ringraziamento va al Consorzio di Bonifica per il lavoro svolto e per l’impegno quotidiano nella manutenzione e nel rafforzamento del nostro sistema idraulico, attraverso interventi concreti che tutelano cittadini, imprese e territorio».

«Un’opera su un punto sensibile del reticolo idraulico, per offrire al territorio uno strumento concreto di prevenzione – evidenzia il presidente del Consorzio, Dino Sodini -. Il cantiere sul Fosso Pereto non è un intervento ordinario: è una risposta concreta a una necessità reale del territorio. È un’opera che non promette effetti scenografici, ma risultati reali: ridurre il rischio, migliorare la gestione delle acque e rendere più sicura una zona che conosce bene le conseguenze delle piene. È così che si costruisce la tutela del territorio, con interventi calibrati sul territorio, progettati in sinergia con le Istituzioni locali e nel rispetto delle comunità, pienamente integrati nel contesto».

«Ringraziamo il Consorzio per la realizzazione di questo importante intervento sul Fosso Pereto e la Regione per averlo finanziato – intervengono il Sindaco Matteo Ferrucci e il Consigliere per la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, Mirko Ruberti – in virtù di una programmazione condivisa avremo un’opera che non solo mitigherà una eventuale ed eccessivo accumulo di acqua sul ramo relitto del Serezza, in caso di piena, ma permetterà anche di riqualificare la botte idraulica presente. La nuova cateratta di sfioro tra I due corsi d’acqua, unita alla botte, contrasterà esondazioni e allagamenti – proseguono Ferrucci e Ruberti – che spesso caratterizzavano quell’area così fragile dal punto di vista della difesa del suolo e darà più sicurezza e tutela ai cittadini come spesso ci avevano chiesto».

Last modified: Luglio 18, 2026