Tirrenia, torna la richiesta di uno spazio di aggregazione nell’ex stazione del Trammino

Written by Redazione• 3:21 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni, Consigliere comunale (PD).

Torna al centro del dibattito il futuro dell’ex stazione del Trammino a Tirrenia. A un anno dalla chiusura del bar ospitato all’interno della struttura, viene rilanciata la richiesta di mantenere nell’area uno spazio di aggregazione per i residenti.

«Un anno fa chiedemmo che Tirrenia non perdesse uno dei suoi pochi luoghi di socialità senza prevedere un’alternativa», si legge nella nota. Positiva viene giudicata la riqualificazione della struttura, così come l’ipotesi di realizzare un museo del cinema, soprattutto se collegata al recupero degli ex stabilimenti Pisorno.

La richiesta di uno spazio di aggregazione era stata avanzata anche dalla Pro Loco di Tirrenia ed era stata oggetto di un’interpellanza in Consiglio comunale.

«Oggi anche Fratelli d’Italia, principale partito della maggioranza, rilancia la stessa proposta. Ne siamo contenti: significa che quella richiesta è diventata patrimonio comune. Adesso il sindaco ascolti anche il suo partito e la trasformi finalmente in una scelta concreta».

Last modified: Agosto 28, 2026