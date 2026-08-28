Giovedì 3 settembre a Marina di Pisa l’aperitivo si tinge di giallo

Written by Redazione• 6:59 pm• Marina di Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

MARINA DI PISA – A grande richiesta giovedì 3 settembre 2026 nel rinnovato terrazzo panoramico sul mare, al 4° piano dell’Hotel L’incanto di Boccadarno, a Marina di Pisa, si svolgerà un nuovo appuntamento con l’apericena con delitto.

Ovvero una sera al mare, con un panorama mozzafiato che si allunga sulla costa di San Rossore, alcuni attori in azione e un calice di Spritz in mano: questo e molto altro durante l’apericena con delitto che la Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it), grazie alla collaborazione con l’Hotel marinese, ha organizzato a partire dalle 20. Un evento esclusivo, riservato a pochi partecipanti.

La Compagnia, fondata nel 2004 dalla scrittrice toscana Paola Alberti e da Franco De Rossi, che sulla scena interpreta l’investigatore Sherlock Holmes, festeggia quest’anno i 22 anni di attività. La formula è collaudata: indagini interattive con il pubblico anche grazie all’attore Carlo Emilio Michelassi, che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi, tanto divertimento e un’ottima occasione per rilassarsi, sorseggiando una bevanda fresca.

Informazioni: 347 4736920

Nella foto sopra La Compagnia del Delitto

Last modified: Agosto 28, 2026