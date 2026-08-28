Liberazione di Fulgencio Obiang Esono: l’intervento dell’assessore Riccardo Buscemi

Written by Redazione• 5:37 pm• Pisa, Politica

PISA – Sulla liberazione di Fulgencio Obiang Esono interviene l’assessore del Comune di Pisa Riccardo Buscemi.

“La notizia della liberazione di Fulgencio Obiang Esono – dichiara l’assessore Riccardo Buscemi – rappresenta un punto di svolta in una lunga vicenda che negli anni ha coinvolto la sua famiglia, le istituzioni italiane e la città di Pisa. Obiang Esono si era laureato nel 2003 in Ingegneria civile all’Università di Pisa e ha mantenuto con la nostra città un legame profondo e duraturo. Negli anni, in occasione della Festa della Toscana, abbiamo dedicato alcuni momenti delle sedute straordinarie del Consiglio comunale alla sua vicenda, con approfondimenti e aggiornamenti sulla sua situazione. Ho avuto personalmente modo di intervenire più volte, insieme all’avvocata Francesca Carnicelli, legale della famiglia“.

“Oggi l’indulto concesso dal presidente della Guinea Equatoriale – conclude l’assessore – segna la fine della sua detenzione e restituisce a Fulgencio Obiang Esono la libertà dopo quasi otto anni. È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e che mette fine a una lunga attesa per la sua famiglia e per quanti, in questi anni, hanno seguito con attenzione la sua situazione. Ringrazio il Ministro Tajani per essersi prodigato personalmente per il buon esito della vicenda, l’unico che veramente in questi anni si è dato da fare per riportare a casa Fulgencio“.

Last modified: Agosto 28, 2026