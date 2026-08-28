Rischio incendi, divieto abbruciamento prorogato fino al 13 settembre

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PISA – Prorogato fino al prossimo 13 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali in tutta la Toscana. Il termine, inizialmente fissato al 31 agosto, è stato spostato a causa delle condizioni meteo previste per l’inizio del mese di settembre dal Consorzio LaMMA che indicano alte temperature e tempo sereno e secco in gran parte della regione. Ricordiamo che il divieto è entrato in vigore dallo scorso 13 giugno.

Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio il regolamento forestale della Toscana vieta qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

In deroga, l’ente competente su ciascun territorio può autorizzare attività di campeggio anche temporaneo e fuochi anche pirotecnici, tramite autorizzazioni che contengano le necessarie prescrizioni e precauzioni da adottare per scongiurare qualsiasi rischio di innesco di incendio.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

I cittadini sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800 425 425 o al numero unico europeo di emergenza 112.

Bollettino Rischio Incendi Boschivi LaMMA

La Regione, in collaborazione con il Consorzio LaMMA e Cnr-Ibe dispone di un sistema di previsione del rischio incendi basato sull’indice canadese FWI (Fire Weather Index), utilizzato per valutare quotidianamente le condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi. In base a questo sistema di previsione, ogni giorno del periodo a rischio verrà pubblicato sulla home page della Regione Toscana il bollettino incendi boschivi.

Il sistema di classificazione del rischio, condiviso a livello nazionale, individua quattro livelli di pericolosità associati ad altrettanti colori, analogamente a quanto avviene per le allerte meteo.

Per ciascun comune toscano sarà così possibile conoscere immediatamente il livello di rischio presente sul territorio.

Il bollettino contiene, inoltre, una sezione dedicata ai comportamenti corretti da adottare e alle attività consentite, in funzione del grado di rischio previsto.

Ulteriori informazioni su https://www.regione.toscana.it/-/norme-abbruciamento-residui-vegetali

Last modified: Agosto 28, 2026