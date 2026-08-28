Pontedera, Futuro Nazionale: «Il dibattito non si fermi al cartello, servono sicurezza e rispetto delle regole»

Written by Redazione• 3:14 pm• Pontedera, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pontedera.

Futuro Nazionale Pontedera interviene sul dibattito nato attorno a un cartello comparso in città e critica quella che definisce un’eccessiva attenzione alle parole rispetto ai problemi di degrado, illegalità e sicurezza segnalati sul territorio.

«La sinistra e una parte della destra moderata pontederese si sono affrettate a commentare il cartello e a scandalizzarsi per le parole – afferma il movimento – ma noi chiediamo perché non si parli con la stessa forza di ciò che accade quotidianamente nelle nostre strade».

Futuro Nazionale ribadisce quindi la propria linea sul tema dell’integrazione: «Chi viene nel nostro Paese deve rispettare le leggi, le regole, la comunità e la cultura. Chi lavora, vive onestamente e vuole integrarsi è ben diverso da chi delinque o rifiuta deliberatamente ogni forma di integrazione».

Il movimento richiama inoltre il tema della “remigrazione”, spiegando di intenderla come applicazione delle procedure previste dalla legge nei confronti di chi non abbia titolo per rimanere in Italia e come richiesta di maggiore fermezza verso chi commette reati.

«Non è razzismo chiedere legalità, non è estremismo chiedere sicurezza, non è odio pretendere rispetto delle regole», sostiene Futuro Nazionale, che annuncia anche un rafforzamento della propria presenza sul territorio.

«Raccoglieremo le segnalazioni dei cittadini e porteremo all’attenzione delle istituzioni le situazioni di degrado e di mancato rispetto della legalità. Saremo nelle strade, tra la gente, al fianco dei cittadini», conclude il movimento.

Last modified: Agosto 28, 2026