Tirrenia celebra la sua storia cinematografica: venti pannelli per ricordare la “prima città del cinema in Italia”

TIRRENIA- Venti pannelli fotografici sono stati installati lungo via Pisorno a Tirrenia, in omaggio agli storici studi cinematografici della frazione e al cinema italiano che proprio qui mosse i primi passi. Le immagini, esposte sulla parete esterna degli ex studi Cosmopolitan, raccontano la memoria di quella che fu, a partire dal 1934, la “prima città del cinema in Italia”, ancor prima della nascita di Cinecittà. L’iniziativa è a cura del Comune di Pisa.

«Tirrenia ha avuto un ruolo centrale nella storia del cinema italiano – ha dichiarato il sindaco Michele Conti –. Con questa installazione rendiamo omaggio a una pagina importante del nostro territorio e cerchiamo di restituirle visibilità e dignità. Abbiamo riqualificato l’area esterna degli studi, in stato di liquidazione, ristrutturato i marciapiedi e avviato un piano per migliorare l’ingresso alla località, che include l’acquisizione di un piccolo parcheggio e il prossimo restauro della stazioncina in piazza».

I pannelli mostrano fotogrammi di celebri film girati negli studi Pisorno-Cosmopolitan tra il 1934 e il 1969, tra cui Enrico Caruso con Gina Lollobrigida (1951), Pellegrini d’amore con Sophia Loren (1954), Il coraggio con Totò (1955), Tre straniere a Roma con Claudia Cardinale (1958), Madame Sans-Gêne con Sophia Loren (1961), Frenesia dell’estate con Vittorio Gassman e Sandra Milo (1964), La donna scimmia con Ugo Tognazzi (1964), Testa o croce con Edwige Fenech (1969).

In occasione dell’inaugurazione, la Pro Loco del Litorale ha annunciato per venerdì 11 luglio una passeggiata con conferenza sui luoghi del cinema a Tirrenia. La partenza è prevista alle ore 18.00 dall’Hotel Vittoria.

