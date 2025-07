Turismo a Pisa, Federalberghi Confcommercio: “Dati attuali e previsionali straordinari, la città cresce in attrattività e dinamismo”

Written by Antonio Tognoli• 1:08 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “I dati turistici del 2025 ci sorprendono in positivo. Nessuno si aspettava un risultato simile: dopo un 2023 straordinario e un 2024 che ha consolidato quei numeri, ci si attendeva un 2025 più prudente, con i piedi per terra. E invece Pisa continua a crescere, dimostrando una vitalità e una capacità attrattiva oltre le previsioni”.

Commenta con entusiasmo il Presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli, i dati raccolti dal Centro studi turistici per conto del Comune nei primi cinque mesi del 2025.

Tra gli elementi più significativi, spicca il dato relativo alla permanenza media, che – come nel 2024 – si mantiene stabilmente intorno alle due notti. “È un segnale forte – sottolinea Romanelli – Pisa non è più solo una meta di passaggio: offre un’esperienza autentica, che merita di essere vissuta con calma e approfondita, e i visitatori lo stanno riconoscendo”.

Ma non è solo il bilancio attuale a impressionare: “I risultati da gennaio a oggi sono già ottimi, come il +4,7% sui pernottamenti nel territorio comunale, il +6,6% sugli arrivi ed il +47,5% dell’utenza degli uffici informazione, ma ciò che colpisce maggiormente sono i dati previsionali, che indicano un netto anticipo nelle prenotazioni per i prossimi mesi. Questo ci permette di programmare con lucidità e di lavorare su basi solide, evitando improvvisazioni”

Un vantaggio possibile grazie all’uso di strumenti tecnologici avanzati messi a disposizione dal Comune di Pisa, e frutto della sinergia tra Federalberghi e Confcommercio: “L’introduzione del software HBenchmarkha cambiato il modo in cui leggiamo i flussi turistici. Possiamo monitorare in tempo reale l’andamento delle prenotazioni e adattarci di conseguenza. Le strutture operative attivate in questi anni da Federalberghi e Confcommercio stanno dando risultati concreti, e i dati lo confermano”.

“L’amministrazione ha dimostrato attenzione, rispondendo con efficacia alle esigenze degli imprenditori del settore. Un ringraziamento particolare va all’Assessorato al Turismo per aver promosso la nascita della DMO, organismo che ha riunito attorno a un tavolo tutte le competenze chiave della filiera turistica. Adesso è il momento di accelerare: mettere benzina nel motore e lavorare con ancora più energia e visione”.

Sulla stessa linea si esprime il Vicepresidente vicario di Federalberghi Confcommercio Pisa, Roberto Tommasoni: “Non ci aspettavamo questi risultati. Dopo un 2023 eccezionale e un 2024 molto positivo, il 2025 sta invece sorprendendo. Pensavamo che l’onda lunga fosse ormai terminata, ma la stagione tiene, e anche bene”.

“Negli ultimi mesi stiamo registrando un lieve aumento delle cancellazioni, dovuto inevitabilmente alla situazione internazionale e alle incertezze geopolitiche. Questo fenomeno non incide in modo particolarmente grave sul turismo complessivo, ma si riflette soprattutto sulle prenotazioni, che tendono a essere effettuate con meno anticipo rispetto al passato”.

“Va inoltre sottolineato un aspetto molto incoraggiante: il livello di soddisfazione dei clienti a Pisa è in crescita. In passato non erano rare le lamentele legate ai servizi, sia pubblici che privati; oggi, invece, si percepisce un netto miglioramento della qualità offerta, segno che qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione”.

“Il sentiment tra gli operatori è positivo anche sul fronte delle previsioni. È vero che oggi le prenotazioni vengono fatte più “last minute”, con meno anticipo rispetto al passato, ma i flussi turistici ci sono e continuano ad arrivare”.

Last modified: Luglio 8, 2025