Tirrenia canta con RAF: folla e grandi emozioni per la prima serata di “Marenia Non Solo Mare” in Piazza dei Fiori

Written by Antonio Tognoli• 12:03 pm

TIRRENIA – Un bagno di folla, emozioni a non finire e la voce inconfondibile di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano: è stato un autentico successo il concerto di RAF a Tirrenia, andato in scena in una gremita Piazza dei Fiori, nell’ambito della serata inaugurale di Marenia Non Solo Mare 2025 fortemente voluto dall’assessorato al turismo nella persona di Paolo Pesciatini in collaborazione con LEG (Live Emotion Group).

L’artista pugliese, capace di attraversare generazioni con la forza delle sue canzoni, ha regalato al pubblico un live intenso e coinvolgente, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera. Da “Cosa resterà degli anni ‘80” a “Infinito“, passando per successi come “Ti pretendo“, “Sei la più bella del mondo” e “Due“, RAF ha costruito un ponte tra passato e presente, dimostrando ancora una volta il suo carisma e la sua potenza interpretativa. Un pò di paura a pochi minuti dall’inizio del live partito con una mezz’ora di ritardo rispetto all’orario delle 21.30, quando qualcuno nei pressi del palco si è sentito male e l’artista ha prontamente fermato il concerto per poi riprenderlo qualche minuto dopo.

RAF, al secolo Raffaele Riefoli, è uno degli autori e interpreti più raffinati della musica italiana. Con oltre quarant’anni di carriera, una serie di album di successo e collaborazioni prestigiose – tra cui quelle con Umberto Tozzi, Eros Ramazzotti e Gianni Morandi – continua a essere un punto di riferimento nel panorama pop nazionale.

La serata si è conclusa tra applausi scroscianti, cori e telefonini accesi a illuminare la piazza: un’immagine perfetta di un’estate che, con un debutto così, promette grandi momenti anche nei prossimi appuntamenti.

“L’evento ha apertura ufficialmente la rassegna estiva promossa da Marenia, che quest’anno si presenta con un format ancora più ricco, capace di unire musica, cultura e intrattenimento. L’affluenza record a Tirrenia testimonia la voglia di partecipazione del pubblico e la forza attrattiva di appuntamenti di qualità come stiamo organizzando, all’insegna dell’inclusività” – abbiamo ovviamente in serbo altri eventi di alto livello che organizzeremo nei prossimi anni sul nostro litorale“, ha detto Paolo Pesciatini assessore alle attività produttive e al turismo.

