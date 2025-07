Carpe diem, uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo

Written by Leonardo Miraglia• 12:40 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Cogli l’attimo con un giorno d’anticipo: la macchina del tempo per sapere cosa fare il giorno dopo a Pisa.

di Leonardo Miraglia

Cosa potremo fare sabato 26 luglio a Pisa:

dalle 16 alle 20 apertura della Cappella Sant’Agata e del suo giardino. La Cappella è situata nella zona absidale della chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno (ingresso da via San Paolo)

dalle 17:30, al Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci, sarà messo in musica il fresco e festoso programma “Musica sull’acqua”, curato da Gabriele Bracci, direttore artistico dell’Orchestra Giovanile Toscana, dedicato ad alcune brillanti composizioni dell’epoca barocca che devono la loro ispirazione al mare, all’acqua e alle divinità mitologiche ad essa collegate. acquista il biglietto online

dalle 20, al Giardino Scotto, a cura di Borderline si terrà il Borderline Rock Fest vol V con Diesanera, Rhapsody Of Fire, Eldritch. Headliner della serata saranno i Rhapsody of Fire, reduci da un tour europeo di grande successo. Ad accompagnare i Rhaspody of Fire ci saranno i toscani Eldritch, pronti ad avvolgervi con le loro sonorità prog metal. Il compito di aprire il festival toccherà ai Diesanera, band rivelazione della Wacken Metal Battle 2023. Prevendita biglietti a questo link: https://oooh.events/evento/borderline-rock-fest-vol-v-biglietti/?fbclid=IwY2xjawLwMz9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFUWWdtTXFON1R3a2kxUWY1AR7l4lDn7Nd3LMW5A24aDoBgyDmwaAeV-3sDcclTwFag4rRx1epxBxhB_r-0LQ_aem_UOY4h3upQoYF9Lyltw09KQ

dalle 20, ad Argini e Margini (scalo dei Renaioli, Lung’Arno Galiliei), The B Factor – Jazz Trio in concerto. Parafrasando scherzosamente il titolo di un noto talent televisivo, The B Factor – Jazz Trio è un neonato progetto all’insegna di una sana semplicità musicale che si esprime con un Jazz mainstream sia nelle forme, che nella scelta dei brani di repertorio.

dalle 21:30, in piazza dei cavalieri con ingresso gratutito, Lecturae Dantis, la Commedia di Dante per Pisa, narrazione ed interpretazione del maestro Franco Ricordi: Paradiso. Il Progetto Dante, avviato nel 2015, è stato portato in tournée in 24 Paesi e 4 continenti, affermandosi come una delle più profonde e originali letture sceniche della Divina Commedia

dalle 21:30, al parco alle Concette, cinema sotto le stelle: Mission: impossible – the final reckoning, biglietto acquistabile a questo link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=596364&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fparcodelleconcette

dalle 21:30, a Tirrenia in piazza dei Fiori, La Grande Festa di Radio Mitology, nell’ambito del Festival Marenia una notte speciale sotto le stelle, con il sound esplosivo degli anni ’70 e ’80, lo show a 360° che ha già fatto ballare migliaia di persone! In consolle Andrew Novelli e Fabio Lenzi, Silvia Spagnoli alla voce, e le mitiche Ragazze in Vinile per infiammare la pista. Ingresso libero

dalle 21:30, a Marina di Pisa in via Iacopo Ciurini, 19, Musiche per il cinema. Ensemble Sinfonico Bacchelli con il Bacchelli Choir e con la soprano Arianna Rondina. Sarà una serata di altissimo livello e per la prima volta a Marina di Pisa arriverà un’orchestra sinfonica. Ingresso libero con offerta consapevole

dalle 22 ad Eliopoli (piazza Antonio Madonna, Calambrone) con ingresso libero, Gabriele Puccetti in “Tutta colpa di Mamma” spettacolo comico e musicale

dalle 22, nella cornice della terrazza del Bagno Laura di Tirrenia, verranno eseguiti i più grandi successi dei Pink Floyd suonati dalla Atom Sound Band – Pink Floyd Project; ingresso libero

