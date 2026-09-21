The Golden Steak, Pieragnoli: – “Le polemiche? Tanto fumo e niente arrosto. A Pisa un evento nazionale che ha portato pubblico, turismo e qualità, basta strumentalizzazioni”

Written by Redazione• 3:57 pm• Pisa, Attualità

PISA – “The Golden Steak” è stato un evento di altissimo profilo. La finalissima del campionato italiano di cottura della bistecca ha portato a Pisa i migliori grill master e macellai d’Italia e carni di assoluto pregio, valorizzando al contempo le aziende e le realtà d’eccellenza del nostro territorio. Il tutto con una visibilità televisiva di livello nazionale e un presidente di giuria del calibro di Roberto Giacobbo, divulgatore scientifico di ampia fama. Chi vuole far passare questo straordinario evento come una sagra o una bisteccata di piazza tradisce la verità, usa la manifestazione a fini strumentali e mistifica completamente la realtà dei fatti”.

Questa la replica perentoria del direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli: “Le polemiche sanno davvero di tanto fumo e niente arrosto: sono solo artifici che cercano di screditare un’iniziativa di grandissimo successo, capace di richiamare un pubblico numerosissimo e un’altissima affluenza di turisti”.

“Vorrei ricordare agli smemorati dell’ultima ora che la cucina italiana è Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, e non possiamo dimenticare il discorso di fine anno del Presidente Mattarella, in cui ha sottolineato come “grazie a cibo e vino siamo apprezzati in tutto il mondo. E proprio per sostenere quel riconoscimento, le piazze più iconiche d’Italia si sono trasformate in tavolate con i prodotti d’eccellenza della nostra tradizione gastronomica” aggiunge il direttore.

“Bastava affacciarsi in Piazza dei Cavalieri in questi due giorni per comprendere all’istante che The Golden Steak è stato un vero evento culturale, un felice connubio in cui arte, storia, gusto e cibo d’eccellenza hanno creato un’atmosfera di convivialità e socialità davvero uniche, grazie anche al prezioso contributo dei migliori macellai di tutta la Toscana e di aziende d’eccellenza del nostro territorio come i vini del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, i cocktails di Jeffer Cocktails&Friends che hanno ricevuto riconoscimenti a livello internazionale, i prodotti di Ciapino, la pasta de Ir Pastaio, le pizze di Pizzeria Grano Vivo e la birra artigianale del Birrificio di Buti. Forse chi si straccia le vesti immagina le nostre piazze e le nostre strade come freddi e vuoti contenitori privi di vita e di eventi. O, semplicemente, non ha altri argomenti da mettere sul piatto”.

“Di fondamentale importanza è stata anche la dimensione mediatica dell’evento, realizzato in collaborazione con l’emittente nazionale Food Network”, prosegue Pieragnoli. “La manifestazione ha visto la partecipazione a Pisa di Roberto Giacobbo — stimato conduttore, scrittore e divulgatore — la cui presenza garantisce alla nostra città una straordinaria visibilità e una forte rilevanza a livello nazionale. Alla luce di questo successo, appaiono ancor più sorprendenti i reiterati tentativi di strumentalizzare politicamente l’iniziativa. Sebbene il confronto e le critiche siano sempre legittimi, l’indignazione sollevata contro una competizione di altissima qualità, capace di dare un simile risalto a Pisa, risulta del tutto ingiustificata e fuori luogo”.

“The Golden Steak andrebbe giudicato semplicemente per quello che è stato”, conclude il direttore generale di Confcommercio Pisa: “Un evento che ha portato persone in città, con tantissimi italiani e stranieri — provenienti da Canada, Brasile, Asia e Nord Europa — arrivati per vivere fianco a fianco una bellissima esperienza e che ha portato la nostra cucina alla ribalta nazionale. Ha offerto una eccezionale visibilità a Pisa e ha messo al centro i prodotti e le professionalità legati alla nostra tradizione gastronomica, il tutto nel pieno rispetto della straordinaria cornice che lo ha ospitato. Una Piazza dei Cavalieri che, infatti, è stata integralmente restituita alla città esattamente nelle stesse, perfette condizioni in cui è stata trovata”.

Last modified: Settembre 21, 2026