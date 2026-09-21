Chirurgia toracica Aoup protagonista al congresso mondiale di Seoul sul tumore del polmone con Gaetano Romano nella faculty internazionale

Written by Redazione• 4:07 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La chirurgia toracica dell’Aoup è stata recentemente protagonista al World Conference on Lung Cancer (WCLC) di Seoul, in Corea del Sud, con Gaetano Romano, chirurgo dell’Unità operativa di Chirurgia toracica diretta dal professore Marco Lucchi, invitato dall’IASLC-International Association for the Study of Lung Cancer a far parte della faculty del congresso mondiale, il più prestigioso appuntamento scientifico internazionale dedicato alle neoplasie toraciche che riunisce specialisti e ricercatori da tutto il mondo sulle più recenti innovazioni nella diagnosi e nel trattamento del tumore del polmone, del mesotelioma pleurico e delle altre neoplasie toraciche.

Titolo della sua relazione: “Minimally Invasive Surgery: Robotic Techniques and HITHOCin Advanced Mesothelioma” sul ruolo della chirurgia robotica nel trattamento del mesotelioma pleurico e sulla sua integrazione con la HITHOC (HyperthermicIntrathoracicChemotherapy), una strategia terapeutica che associa alla chirurgia la perfusione della cavità toracica con farmaci chemioterapici ad alta temperatura. Una disamina a tutto campo delle potenzialità della piattaforma robotica (visione tridimensionale ad alta definizione, maggiore precisione dei movimenti, procedure complesse con approccio mininvasivo) integrata alla perfusione ipertermica, illustrando le possibili prospettive future di queste strategie nel trattamento multimodale del mesotelioma.

“Far parte della faculty di un congresso mondiale così importante – sottolinea Romano – è stato per me motivo di grande emozione e soddisfazione non solo a livello personale ma come riconoscimento del lavoro portato avanti negli anni da tutta la chirurgia toracica pisana, riconosciuta per l’elevato livello delle cure, la capacità di innovazione e il costante sviluppo di approcci chirurgici e multidisciplinari avanzati. E’ quindi un tributo all’impegno costante del nostro gruppo nello sviluppo e nell’applicazione delle tecnologie più all’avanguardia, che conferma il ruolo di primo piano della scuola pisana di chirurgia toracica nel panorama scientifico internazionale”.

Last modified: Settembre 21, 2026