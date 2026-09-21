Rischio ambientale e salute, convegno all’Università di Pisa

Written by Redazione• 3:16 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Martedì 22 settembre, dalle 14.30, al Polo Piagge dell’Università di Pisa si terrà il convegno “Valutare e comunicare il rischio ambientale. Siti industriali, evidenze scientifiche e tutela della salute”, con la direzione scientifica della professoressa Caterina Rizzo, docente del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in Medicina e Chirurgia.

L’incontro nasce per promuovere un confronto multidisciplinare sugli strumenti necessari a valutare gli effetti ambientali e sanitari degli eventi industriali, interpretare correttamente le evidenze scientifiche, definire strategie di intervento e comunicare il rischio in modo chiaro e trasparente.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi e dell’assessore regionale all’Ambiente, all’economia circolare, alle bonifiche e alla protezione dai cambiamenti climatici David Barontini.

Il convegno si articolerà in due sessioni. La prima, “Comprendere e analizzare i rischi per definire le azioni”, moderata da Caterina Rizzo e Lara Tavoschi, affronterà i temi dei contaminanti prodotti dalla combustione dei materiali, dei piani di monitoraggio ambientale, della valutazione dell’impatto sanitario nelle emergenze industriali e delle strategie per ridurre l’esposizione della popolazione.

La seconda sessione, “Uno sguardo multidisciplinare”, moderata da Giovanna Bianco e Giuseppe Campanelli, prevede una tavola rotonda con rappresentanti di AUSL Toscana Nord Ovest, Regione Toscana, ARPAT e Cittadinanzattiva, oltre alle amministrazioni comunali di Vicopisano, Calci, Cascina, Pisa, Calcinaia, Pontedera, Bientina, San Giuliano Terme, Vecchiano, Santa Maria a Monte e Buti.

La giornata si concluderà alle 18.15 con l’intervento finale della professoressa Caterina Rizzo.

Last modified: Settembre 21, 2026