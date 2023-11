Terzo settore, la sfida per una società inclusiva

Scritto da admin• 12:05 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il volontariato, la solidarietà e l’impegno sociale sono essenziali per costruire una comunità unita che insieme può affrontare i cambiamenti e guardare al futuro.



Questo sarà il tema dell’iniziativa ‘Terzo Settore e mondo associativo’, ultimo incontro della rassegna ‘2023 la Sfida è il Futuro’, organizzata dallaFondazione Opera Giuseppe Toniolo. Appuntamento venerdì 1° dicembre alle 16 all’Auditorium Toniolo in piazza Arcivescovado a Pisa.

“Sarà un momento di riflessione aperto a tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di una società più equa, inclusiva e orientata al benessere comune – commenta Andrea Maestrelli, Presidente della Fondazione Toniolo, che aprirà il dibattito – Le associazioni e le organizzazioni del Terzo Settore con il loro operato contribuiscono ad offrire risposte efficaci e capillari ai bisogni dei cittadini, mettendo a disposizione sia la propria conoscenza del territorio e delle comunità, sia la capacità di innovazione e la prossimità. Per questo motivo sono pilastri fondamentali per costruire una comunità coesa, in grado di affrontare le sfide future con determinazione”.

L’evento sarà arricchito dal contributo di importanti relatori che condivideranno le loro esperienze e metteranno a disposizione le proprie competenze per offrire spunti di riflessione sulla situazione attuale e sul futuro di questo settore così cruciale per il territorio pisano ed in generale per il Paese, a partire dal Presidente Acli Nazionali Emiliano Manfredonia che porterà una riflessione sul tema “L’associazionismo in Italia, tra cambiamento e continuità”. A seguire l’intervento del Presidente della Fondazione Pisa avvocato Stefano Del Corso che parlerà di come “Sostenere la solidarietà”, leva fondamentale per la costruzione di una società più solidale. Infine il professor Emiliano Frediani, ordinario di diritto amministrativo all’Università di Pisa e membro dell’organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, presenterà un contributo su “La co-progettazione: un modello innovativo per il rapporto pubblico-privato”.

L’evento è aperto, per partecipare si consiglia la registrazione, scrivendo asegreteria@fondazioneoperatoniolo.it. L’incontro sarà inoltre trasmesso in diretta su Radio Incontro (alla frequenza FM 107.7, sul sito www.incontro.it o tramite App gratuita “Radio Incontro Pisa” per Android e iOS) e sulle pagine facebook e youtube dell’emittente diocesana.

La Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, istituita nel 1961 con sede nel palazzo dove il Beato Toniolo abitò dal 1879 al 1918, è attiva con iniziative di carattere culturale e formativo, rivolte in particolare a stimolare ed approfondire il dibattito scientifico sui temi della Dottrina sociale della Chiesa in riferimento alle grandi questioni della società contemporanea.

