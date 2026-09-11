Terzo settore, il 12 settembre a Cascina la festa regionale di Acli Toscana dedicata ai “Protagonisti del Cambiamento”

Written by Redazione• 4:07 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

La presidente Pampana: “Non restiamo spettatori davanti alle trasformazioni della società, ma contribuiamo a orientarle ascoltando le esigenze del territorio”

PISA – I territori, il lavoro e le trasformazioni sociali saranno al centro di “Protagonisti del cambiamento”, la festa della 16ª festa di Acli Toscana, che si terrà alle 18 al Circolo Acli San Prospero “L. Tellini” di Cascina.



Gianfranco Zucca, direttore Iref, e Raffaella Dispenza, vicepresidente vicaria Acli aps, presenteranno la nuova Ricerca Redditi di Acli e Iref, dedicata ai redditi da lavoro dipendente in Toscana.



“La presentazione della Ricerca Redditi non riguarda solo l’economia, ma l’intera società– dice Elena Pampana, presidente di Acli Toscana –. Con questa ricerca vogliamo offrire strumenti concreti per leggere le trasformazioni del lavoro e le nuove forme di vulnerabilità sociale nella nostra regione”.



“Essere protagonisti del cambiamento significa anche avere la capacità di ascoltare ciò che accade nei territori – conclude Pampana – e trasformare quell’ascolto in partecipazione e impegno. Vogliamo continuare ad essere uno spazio aperto di confronto, capace di mettere in rete persone, esperienze e comunità”.

Last modified: Settembre 11, 2026