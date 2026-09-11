Pisa – Virtus Entella 0-1 1′ Guiu

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PISA – Sono in campo Pisa e Virtus Entella per l’anticipo valevole per la quarta giornata del campionato di serie B.

di Antonio Tognoli

PRE-MATCH. Mister Bianco deve rinunciare a Bozhinov ancora alle prese con gli accertamenti dopo il malore di Castellammare di Stabia, oltre che a Esteves, alle prese con un problema muscolare e agli infortunati ormai di più lungo corso come Marras (rientrerà dopo la sosta), Buffon e Lusuardi. Il tecnico nerazzurro recupera invece Moreo che però parte inizialmente dalla panchina. Davanti a Confente ci sono Calabresi, Canestrelli, Coppola e Angori. Centrocampo formato da Leris, Leone e Correia. Vural e Tramoni supportano l’unica punta che è Andrea Petagna. La Virtus Entella che finora ha realizzato un solo punto in classifica, guidata da mister Chiappella, deve rinunciare agli indisponibili Bariti e Mezzoni. Davanti a Del Frate difesa a tre formata da Parodi, Alborghetti e Marconi. L’ex Spezia Vignali e Di Mario sono impiegati sulle fasce laterali. Nella zona nevralgica del campo Squizzato, Franzoni e Benedetti. In attacco la coppia formata dall’ex nerazzurro Cuppone e Guiu. Arbitra l’incontro il Sig. Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo. Alla Cetilar Arena la serata è calda, siamo sui 23 gradi, circa novemila i presenti sugli spalti. Una cinquantina i tifosi della Virtus Entella nel settore ospiti, che hanno seguito la squadra dalla Liguria.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Entella in completo bianco con strisce verticali bianco-azzurre. Fischio d’inizio. Neanche il tempo di iniziare che gli ospiti passano in vantaggio: palla in verticale di Franzoni per Guiu, che solo davanti a Confente lo batte con un diagonale che termina la sua corsa nell’angolino: 0-1. Doccia fredda per la Cetilar Arena con i nerazzurri che si ritrovano sotto dopo appena un minuto di gioco.

PISA – ENTELLA 0-1

PISA (4-3-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola, 3 Angori; 7 Leris, 55 Leone, 29 Correia; 21 Vural, 10 Tramoni; 37 Petagna. 1 Scuffet, 22 Loria, 4 Caracciolo, 13 Primasso, 44 Denoon, 14 Loyola, 17 Rao, 36 Piccinini, 8 Pittarello, 11 Ferrah, 32 Moreo, 72 Zanon. All. Paolo Bianco.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): 22 Del Frate; 23 Parodi, 27 Alborghetti, 15 Marconi; 8 Vignali, 24 Franzoni, 5 Squizzato, 80 Benedetti, 26 Di Mario; 27 Alborghetti, 10 Cuppone, 11 Guiu. A disp. 12 Torrielli, 91 Colombi, 3 Previtali, 6 Tiritiello, 9 Corona, 16 Turicchia, 17 Tirelli, 18 Annoni, 32 Forte, 39 Motolese, 55 Felippe, 70 Kritta. All. Andrea Chiappella.

ARBITRO: Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti; Mastrodonato-Ceolin. 4 Uomo: Maccarini. VAR Gariglio AVAR Massimi

RETI: 1′ Guiu (E)

Last modified: Settembre 11, 2026