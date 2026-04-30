“Negozio Italiano”: iniziativa per sostenere e rendere visibili le imprese locali

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pontedera 510.
Sostenere e valorizzare le attività del territorio: è questo l’obiettivo di “Negozio Italiano”, l’iniziativa presentata da Futuro Nazionale Pontedera a Pontedera.
In un contesto sempre più segnato dalla presenza di grandi catene e dinamiche globali, il progetto punta a riportare al centro il ruolo dei commercianti locali, riconoscendone il contributo all’economia e alla vita delle comunità.
Cuore dell’iniziativa è un adesivo identificativo che gli esercenti possono esporre nelle proprie vetrine, per segnalare in modo immediato ai cittadini l’appartenenza al tessuto produttivo italiano.
“Vogliamo offrire visibilità concreta a chi ogni giorno investe nel territorio e rappresenta valori come qualità, lavoro e identità economica”, spiegano i promotori.
L’adesione è gratuita e aperta a tutte le attività interessate, tramite il sito ufficiale. L’invito è rivolto anche ai consumatori, chiamati a sostenere le imprese locali con scelte consapevoli.
FOTO TRATTO DALLA PAGINA FACEBOOK.Last modified: Aprile 30, 2026