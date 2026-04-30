“Negozio Italiano”: iniziativa per sostenere e rendere visibili le imprese locali

Written by Redazione• 10:22 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo, Politica

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pontedera 510.

Sostenere e valorizzare le attività del territorio: è questo l’obiettivo di “Negozio Italiano”, l’iniziativa presentata da Futuro Nazionale Pontedera a Pontedera.

In un contesto sempre più segnato dalla presenza di grandi catene e dinamiche globali, il progetto punta a riportare al centro il ruolo dei commercianti locali, riconoscendone il contributo all’economia e alla vita delle comunità.

Cuore dell’iniziativa è un adesivo identificativo che gli esercenti possono esporre nelle proprie vetrine, per segnalare in modo immediato ai cittadini l’appartenenza al tessuto produttivo italiano.

“Vogliamo offrire visibilità concreta a chi ogni giorno investe nel territorio e rappresenta valori come qualità, lavoro e identità economica”, spiegano i promotori.

L’adesione è gratuita e aperta a tutte le attività interessate, tramite il sito ufficiale. L’invito è rivolto anche ai consumatori, chiamati a sostenere le imprese locali con scelte consapevoli.

FOTO TRATTO DALLA PAGINA FACEBOOK.

Last modified: Aprile 30, 2026