Terricciola celebra la Repubblica con musica e arte: jazz festival e mostra per gli 80 anni del suffragio universale

Written by Redazione• 1:31 pm• Terricciola

TERRICCIOLA – Arte e musica per celebrare due momenti fondamentali della storia italiana: l’80° anniversario del suffragio universale, sancito il 1° febbraio 1945 con l’estensione del voto alle donne, e la nascita della Repubblica il 2 giugno 1946. A Terricciola prende forma un ricco programma culturale che unisce memoria, spettacolo e valorizzazione del territorio.

Cuore dell’estate sarà la seconda edizione di “Terricciola Jazz, Blues & Wine”, inserita nel cartellone dell’Estate 2026. Il festival, in programma dall’11 al 13 agosto, punta ad attrarre un ampio pubblico grazie a una proposta artistica di qualità e a una visione che intreccia cultura, intrattenimento e promozione turistica.

L’organizzazione è affidata all’La Compagnia del Bosco, realtà attiva sul territorio, in collaborazione con la direzione artistica del festival.

Il calendario si aprirà già il 4 luglio con l’inaugurazione della mostra dell’artista Sabrina Marianelli, che presenterà due cicli pittorici – “African Histories” e “The Owl House – omaggio a Helen Martins” – sostenuti dal Consiglio Regionale della Toscana.

“Come sindaco non posso che esprimere grande orgoglio – sottolinea Matteo Arcenni – per eventi di così alto livello, che contribuiscono a rafforzare il ruolo di Terricciola tra i principali poli di attrazione turistica della provincia”.

Le iniziative si inseriscono nel più ampio programma dei 102 eventi previsti dal Comune tra aprile e ottobre 2026, con l’obiettivo di promuovere cultura, arte e tradizioni locali.

Un ringraziamento particolare va alla Compagnia del Bosco per l’organizzazione e al Consiglio regionale della Toscana, guidato dal presidente Eugenio Giani e dall’Ufficio di Presidenza, per il sostegno al progetto.

Terricciola si conferma così un punto di riferimento per l’estate culturale della Valdera, dove memoria e contemporaneità si incontrano nel segno dell’arte e della partecipazione.

Last modified: Aprile 28, 2026