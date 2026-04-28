Written by Aprile 28, 2026 1:34 pm Cascina, Attualità, Attualità, Pontedera

Sanità territoriale, nuovi medici di base per Cascina e area Valdera

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PISA – Novità per l’assistenza sanitaria nell’area di Cascina, Crespina Lorenzana, Fauglia e Orciano Pisano. A partire da lunedì 4 maggio 2026 entreranno negli elenchi dei medici di Ruolo Unico di assistenza primaria il dottor Luca Rossetti e la dottoressa Alice Colantonio.

L’inserimento dei due professionisti punta a rafforzare l’offerta di medicina generale sul territorio, rispondendo alle esigenze dei cittadini e migliorando la copertura del servizio.

Per la scelta del medico o del pediatra, viene ricordato che è consigliabile utilizzare i servizi digitali disponibili, evitando così code agli sportelli e garantendo maggiore flessibilità negli orari.

È possibile effettuare la scelta online attraverso diversi canali:

In alternativa, resta comunque possibile recarsi agli sportelli presenti sul territorio.

Un aggiornamento importante per il sistema sanitario locale, che continua a investire nella digitalizzazione dei servizi e nel potenziamento dell’assistenza di prossimità.

Last modified: Aprile 28, 2026
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