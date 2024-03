Terricciola: candidata a ospitare progetti sociali per bambini malati e famiglie

Scritto da admin• 9:51 pm• Terricciola

TERRICCIOLA – I consiglieri della lista Terricciola SiCura 2030, Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Sauro Colombini e Filippo Fiorentini evidenziano che Terricciola e il suo territorio possiedono le caratteristiche ideali per promuovere e accogliere progetti sociali destinati ai bambini malati e alle loro famiglie.

I consiglieri si ispirano all’esperienza positiva del Dynamo Camp sull’Appennino Toscano, il primo camp di terapia ricreativa in Italia, che ospita bambini malati e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento. Riconoscono che per i bambini malati, questo tipo di iniziativa rappresenta un’opportunità di svago e spensieratezza in un ambiente naturale e protetto, con la garanzia di assistenza medica di alto livello e la supervisione di personale qualificato.

Propongono quindi progetti di riqualificazione delle aree abbandonate, concepiti con un approccio sociale e rispettoso delle esigenze dei bambini ospitati e dell’ambiente circostante. Ritengono che Terricciola potrebbe essere il luogo ideale per tali iniziative e intendono candidare il Comune per ospitare futuri investimenti nel settore sociale, sia da parte di privati che di enti pubblici, al fine di fornire risposte concrete alle esigenze dei bambini malati e delle loro famiglie.

I consiglieri sottolineano che ci sono già segnali positivi sia da parte di privati che di enti pubblici, che valutano la possibilità di investire in progetti sociali simili nel territorio di Terricciola.

Last modified: Marzo 21, 2024