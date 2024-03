Apprezzamento dell’Assessore Regionale alla Sanità per il lavoro dei sanitari dell’Ospedale Lotti e sfide nel Sistema Sanitario

Scritto da admin• 9:29 pm• Pontedera, Attualità, Tutti

PONTEDERA – L’Assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, ha elogiato il lavoro svolto dai sanitari dell’Ospedale Lotti, sottolineando i dati incoraggianti riguardanti l’attività dell’ospedale durante la sua visita a Pontedera. Ha evidenziato che, nonostante la carenza di personale medico, il Lotti ha ottenuto risultati positivi, attribuiti all’impegno costante e alla collaborazione tra diverse discipline e figure professionali, certificati anche dalla Scuola Superiore Sant’Anna.

Durante la visita, Bezzini ha incontrato gli operatori sanitari che hanno espresso preoccupazione per la carenza di medici, dovuta alla scarsità di specializzati e alla fuga dal sistema sanitario pubblico. L’Assessore ha confermato la consapevolezza del problema e ha annunciato l’attuazione di misure per affrontarlo, come la formazione e il reclutamento per le zone periferiche, e un nuovo accordo con la medicina generale che prevede incentivi per i medici di famiglia nelle aree più difficili.

La direttrice generale della Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, ha sottolineato la crescita costante dell’attività a Pontedera, attribuendola al clima positivo di collaborazione e alla capacità di affrontare le difficoltà con spirito costruttivo. Tuttavia, ha evidenziato la necessità di un aumento della spesa sanitaria, attualmente al 6% del PIL contro una media europea del 7,5%, auspicando un impegno maggiore anche da parte del governo centrale.

Marzo 21, 2024