Ternana – Pisa, divieto di vendita biglietti ai residenti nella Provincia di Pisa

PISA – La Società Ternana Calcio informa che, a seguito delle disposizioni delle Autorità competenti, in relazione alla gara Ternana-Pisa in programma domenica prossima (ore 16.15) allo Stadio “Libero Liberati” di Terni sarà in vigore il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Pisa (valido per

tutti i settori dello stadio).

La società Ternana Calcio informa che il settore Curva Ovest, solitamente riservato agli ospiti, sarà comunque aperto e la vendita dei relativi tagliandi sarà attiva fino alle ore 19.00 di domani, sabato 15 aprile 2023. I tagliandi saranno disponibili sul Circuito Vivaticket, sia online (attraverso il sito www.vivaticket.it) sia presso tutti i rivenditori autorizzati (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv);

costo del biglietto 13 euro (+ euro 1.50 d.p.)

Ripetiamo. L’acquisto di tali tagliandi sarà precluso ai residenti nella provincia di Pisa

