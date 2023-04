Scritto da admin• 7:20 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Appuntamento di sabato 15 aprile con la Frase al Calor Bianco curata dal nostro Leonardo Miraglia.



“Una delle cose fondamentali della vita è la dignità. Non bisogna mai perderla. Per non perderla basta non averla“.



Marcello Marchesi – Umorista, comico, presentatore

Last modified: Aprile 15, 2023