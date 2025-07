Teresa Plantamura alla Nunziatina per il live di chiusura del festival “Colpi di Grazia”

Written by Antonio Tognoli• 12:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Ultimo appuntamento alla Nunziatina con la quarta edizione della rassegna Colpi di Grazia , la kermesse tutta al femminile ideata dall’Associazione Metarock , con l’organizzazione de La Nunziatina e il contributo di Fondazione Pisa.

La rassegna si chiuderà il 10 luglio con la musica travolgente della cantautrice toscana Teresa Plantamura , eclettica, a volte ironica, altre aggressiva, melodiosa, dolce. L’artista vive a Massa, suona e canta in vari luoghi. Sul palco del giardino, voce e chitarra, si esibirà con Davide Bellazzini (chitarra). Teresa ha partecipato al festival Metarock a Pisa, Metapollege Massa e Revolution Camp; il più grosso raduno degli universitari italiani. Significative anche le partecipazioni alla più importante rassegna dedicata alla chitarra acustica (Acoustic Guitar Meeting) e prestigiose fiere dedicate alla liuteria e strumenti musicali quali Cremona Mondomusica e NAMN a Los Angeles. Ha aperto concerti di Max Gazzè, Loredana Bertè, Levante e diviso il palco con artisti di varia estrazione e diversa fama.

Nel 2017 è uscito il suo primo album dal titolo L’arca dell’angelo . Nel 2022 partecipa con un brano all’album Parole Liberate e ai concerti che seguono. Parole Liberate è un progetto che parte con un bando, creato dall’omonima associazione di promozione sociale, emanato dal Ministero della Giustizia: si propone ai detenuti di scrivere un testo che diventa canzone grazie al contributo di importanti artisti della scena musicale italiana. Pubblicato ad aprile 2022 da Baracca & Burattini/The Orchard, con immagine di copertina di Oliviero Toscani, l’album si è classificato al secondo posto come Targa Tenco 2022 ed è stato insignito del Premio Lunezia 2022. Il 28 febbraio 2023 è uscito il singolo Finire per ricominciareche anticipa l’album In Canto che sarà pubblicato il 9 marzo dall’etichetta Baracca & Burattini e distribuito da The Orchard – Sony music. I n Canto: l a descrizione dell’artista, sempre in movimento, alla ricerca di nuove idee e nuovi stimoli da cui far nascere parole e testi che diventeranno un canto. Soggetti enigmatici, figure dai volti cancellati e composte per frammenti, così come il tratto pittorico di Claudio Cargiolli che fissa l’immagine di copertina. 7 brani più un canto ripetuto due volte. Nove canzoni, parole e immagini, finire per ricominciare.

COLPI DI GRAZIA

Ideazione: Associazione Metarock

Organizzazione: La Nunziatina

Con il contributo di: Fondazione Pisa

