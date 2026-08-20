Temporali forti in estensione a tutta la Toscana, allerta arancione fino alle ore 18 di venerdì 21

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PISA – Peggiorano le condizioni del tempo con pioggia e temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 agosto, sulle zone di nord ovest della Toscana. Nella giornata di domani, venerdì 21 agosto, i fenomeni si estenderanno gradualmente al resto della regione, con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento associate ai fenomeni temporaleschi.

Sulla base di queste previsioni meteorologiche e dei possibili effetti al suolo, la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore arancione per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore che partendo dalla sera di oggi, giovedì, interesserà il resto della regione fino alle 18 di domani, venerdì.

Allerta di colore giallo, sempre fino alle 18 di domani per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore nel sud della Toscana.

Allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale fino alle 20 di domani per il Valdarno inferiore, la Lunigiana, il Bisenzio e l’Ombrone pistoiese e le zone dell’Etruria.

La Protezione civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare, si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l’evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario.

Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi.

I temporali saranno inoltre associati a raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini: si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi, in prossimità di tensostrutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici, e più in generale evitare le attività all’aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.

Seguire le eventuali indicazioni fornite dei Comuni a livello locale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Agosto 20, 2026