Proseguono a pieno ritmo i lavori per la nuova Stazione dei Carabinieri di Vecchiano

Written by Redazione• 2:26 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Procedono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della nuova Stazione dei Carabinieri di Vecchiano.

“Ad oggi l’opera risulta completata per circa il 50%“ afferma il Sindaco Massimiliano Angori. I lavori sono stati formalmente consegnati all’impresa il 18 settembre 2025. Nel corso dell’esecuzione sono stati autorizzati diversi subappalti specialistici, tra cui gli interventi di smantellamento e bonifica dell’amianto, la demolizione del vecchio edificio e il consolidamento del terreno di fondazione del nuovo fabbricato“.

Il cantiere ha subito una sospensione il 19 novembre 2025 per consentire le necessarie operazioni di bonifica bellica dell’area. Durante il periodo estivo, inoltre, come da disposizioni della Regione Toscana, è stato necessario osservare degli orari di lavoro idonei ad evitare quelli a rischio per la sicurezza degli operai, visto il persistere delle temperature elevate.

Per tutte queste motivazioni è plausibile prevedere che le lavorazioni del primo lotto saranno concluse nei primi mesi del 2027.

“Il progetto, diviso in due lotti, ha un valore complessivo di circa 1,9 milioni di euro compresi gli alloggi. L’intero progetto è finanziato interamente con risorse comunali, attraverso un avanzo di amministrazione. Un’azione necessaria per far sì che la Caserma dei Carabinieri rimanesse a Vecchiano, dal momento che un adeguamento della sede di Migliarino non era stato neppure ipotizzabile a causa della conformazione idrogeologica dell’area, stabilita come da normativa vigente dalla Regione Toscana, in cui ricade l’attuale struttura dell’Arma sul territorio locale. La nuova Stazione dei Carabinieri rappresenterà dunque un presidio di sicurezza rinnovato e funzionale per il territorio di Vecchiano e di tutte e cinque le frazioni, essendo in posizione centrale per tutto il nostro Comune”, aggiunge il primo cittadino. “Contemporaneamente la nostra Amministrazione Comunale con la struttura tecnica sta seguendo le fasi di ultimazione della sede distaccata della Polizia Municipale a Migliarino, in modo da poter realizzare una sinergia proficua tra forze dell’ordine e i conseguenti spostamenti logistici, nel momento in cui i due immobili, la nuova Stazione dei Carabinieri e la sede distaccata della Polizia Municipale, saranno definitivamente ultimati“.

Last modified: Agosto 20, 2026