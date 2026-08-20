Ufficiale: Andrea Petagna è un giocatore del Pisa

Written by Redazione• 12:53 pm• Pisa SC

PISA – Dopo aver adeguatamente rinforzato il centrocampo e le corsie esterne con gli acquisti di Simone Zanon, Giuseppe Leone, Tommaso Marras, Emanuele Rao, Ichem Ferrah ed il ritorno di Tomas Esteves, il Pisa ha perfezionato in queste ultime ore lo scambio con il Monza che vede Idrissa Touré prendere la strada del Club brianzolo dopo un quinquennio di onorata milizia in maglia nerazzurra e l’approdo all’ombra della Torre Pendente dell’attaccante Andrea Petagna che indosserà la maglia numero 37, movimento resosi necessario dopo le cessioni all’estero di Durosinmi e Stojiljkovic, dopo appena sei mesi dal loro trasferimento nella città toscana.

di Giovanni Manenti

Nato il 30 giugno 1995 a Trieste, Petagna si mette in luce nelle società giovanili della propria città, tanto da attirare le attenzioni del Milan che lo tessera appena 14enne nell’estate 2009, per poi svolgere con il Club rossonero l’intera trafila nelle formazioni giovanili, mettendosi in luce tanto da indossare le maglie delle Nazionali Under16 (5 presenze), Under17 (una presenza), Under18 (8 presenze e 2 reti) ed Under19 (4 presenze e 2 reti), oltre ad aggiudicarsi lo Scudetto 2010 nella Categoria Giovanissimi andando anche a segno nel 3.-0 in Finale sulla Roma, titolo poi bissato l’anno seguente nel Torneo Allievi superando 1-0 l’Empoli all’atto conclusivo.

Tali prestazioni consentono a Petagna di essere aggregato appena 17enne alla prima squadra nella stagione 2012-’13 – in cui ha l’occasione di debuttare subentrando nel finale della gara di Champions League Milan-Zeniut San Pietroburgo ad inizio dicembre 2012 – mentre l’anno successivo è ceduto in prestito alla Sampdoria dopo aver esordito in Serie A alla prima giornata subentrando a metà ripresa a Niang nella sconfitta per 1-2 a Verona, salvo fare ritorno in rossonero a metà gennaio 2014, giusto in tempo per fornire il proprio contributo alla formazione Primavera, allenata da Pippo Inzaghi, con cui si aggiudica il Torneo di Viareggio superando 3-1 ai supplementari l’Anderlecht in Finale, mettendo a segno la rete del provvisorio 1-1 ad annullare l’iniziale vantaggio belga.

Ciò non risulta peraltro sufficiente a garantire a Petagna la permanenza nell’organico del Club meneghino, che lo cede nel biennio successivo in prestito a Latina, Vicenza ed Ascoli fra i Cadetti – disputando con quest’ultima la migliore stagione con 32 presenze e 7 reti – prima di approdare a titolo definitivo all’Atalanta, dopo aver altresì contribuito alla conquista del “Torneo Quattro Nazioni” con la Nazionale Under20 in cui va a segno contro Germania e Svizzera.

Il successivo biennio 2017-’18 in Serie A nelle file del Club bergamasco (63 presenze e 9 reti) determinas la conclusione del ciclo in azzurro per l’attaccante triestino, che veste in 7 occasioni la maglia dell’Under21, disputando il Campionato Europeo 2017 in cui va a segno nel successo per 2-0 sulla Danimarca in un Torneo che vede l’Italia allenata da Luigi Di Biagio eliminata 1-3 dalla Spagna in semifinale, oltre ad avere l’occasione di esordire nella Nazionale maggiore il 28 marzo 2017, subentrando a metà ripresa ad Eder nel successo esterno per 2-1 ad Amsterdam sull’Olanda in un incontro amichevole, per quella che resterà la sua unica presenza a tale livello.

Dette circostanze fanno sì che a Petagna si interessi la SPAL, che lo acquista nell’estate 2018 e con cui disputa i sue due più prolifici Campionati nella Massima Divisione, impreziositi da 16 e 12 centri rispettivamente, ancorché, nel secondo caso, risultati non sufficienti a garantire la permanenza in Serie A alla formazione estense, al contrario dell’attaccante giuliano, che si trasferisce per egual periodo al Napoli dove però, chiuso da Osimhen, le sue medie realizzative si riducono, con appena 7 reti nelle 50 gare disputate in detto biennio, così che la sua avventura all’ombra del Vesuvio si conclude prendendo la strada del Monza neopromosso nella Massima Divisione.

Con il Club brianzolo, Petagna vive un periodo di “alti e bassi” che lo vedono, dopo un primo Torneo in cui colleziona 31 presenze e 4 reti, ceduto in prestito al Cagliari con un impiego limitato a sole 18 gare ed un solo centro, così come ancor minore è il suo bottino nella stagione 2024-’25 di ritorno al Monza, in quanto scende in campo in appena 13 occasioni senza mai andare a segno, il che fa presagire a molti addetti ai lavori che per l’attaccante, raggiunta la soglia dei 30 anni, fosse oramai iniziata la parabola discendente.

Ad invertire tale previsione provvede Mister Bianco, il quale “recupera” Petagna restituendogli fiducia nelle sue potenzialità, tanto da risultare determinante nel percorso dei brianzoli nella passata stagione concluso con l’immediata risalita nella Massima Serie, al quale l’attaccante giuliano fornisce, in particolare nel Girone di ritorno,.un fondamentale contributo di 9 reti, risultano altresì il “top scorer” della propria squadra.

Non vi è pertanto da stupirsi se, approdato al Pisa in estate, il tecnico Bianco abbia dato il suo benestare all’acquisto di Andrea Petagna, con l’auspicio che in questa sua nuova esperienza in maglia nerazzurra possa proseguire sul medesimo standard di rendimento appena citato.

Benvenuto a Pisa, Andrea Petagna!!

Last modified: Agosto 20, 2026