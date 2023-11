TEDxLungarno Mediceo: domenica la terza edizione alla Stazione Leopolda

Scritto da admin• 3:55 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Domenica 26 novembre TEDxLungarnoMediceo tornerà con la terza edizione alla Stazione Leopolda di Pisa, portando con sé un tema coinvolgente e una lineup di speaker unici. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 17 offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e arricchente.

La terza edizione di TEDxLungarnoMediceo, dedicata al tema ‘No One is an Island’, esplorerà il significato delle relazioni umane e il loro impatto sul nostro mondo. L’obiettivo principale di quest’anno è costruire ponti di comprensione sempre più ampi e inclusivi. Il tema è ispirato ai versi del poeta inglese John Donne, che sono stati adattati per riflettere l’importanza delle connessioni umane nel mondo contemporaneo. «Nessuno è un’isola, ogni vita è parte di un’esperienza collettiva più ampia: questa è l’affermazione attorno a cui ruoteranno le conferenze che ascolteremo domenica. Gli speaker di quest’anno condivideranno idee e visioni che celebrano la bellezza e il valore di far parte di una comunità, dimostrando che insieme siamo più forti» ha spiegato Maria Giulia Garcea, licenziataria e co-organizzatrice del TEDxLungarnoMediceo.

Francesca Franceschi, giornalista specializzata in innovazione e diritti delle donne, e Salvatore Zappia, ingegnere e comico stand-up presenteranno una serie di discorsi entusiasmanti da parte di speaker altamente stimati: Claudia Fauzia, Benedetta Sabene, Stefano Zanero, Laura Cancedda, Francesco Ferreri, FAQ The Poly, Alessandro Sahebi, Selusi Ambrogio. Questi speaker illumineranno il palco con idee innovative e prospettive affascinanti, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare tematiche attuali e significative.

Inoltre, l’evento includerà esibizioni musicali dei Piqued Jacks e una performance teatrale di Lorenzo Terenzi, che aggiungeranno un tocco artistico all’esperienza complessiva. «Sono molto contenta di essere stata coinvolta nell’evento perché ho potuto constatare quanto lavoro c’è dietro, portato avanti da studenti e studentesse in maniera volontaria, gratuita e molto generosa» ha dichiarato Franceschi, intervenuta in conferenza stampa. «Questo impegno rispecchia l’intento e la base di questo progetto: tendere una mano all’altro e all’altra in una società così frenetica che troppo spesso ci vede pensare solo a noi stessi. Io e Salvatore abbiamo sposato subito e con molto entusiasmo l’idea di prenderne parte».

L’entusiasmo per TEDxLungarnoMediceo 2023 è stato travolgente, con biglietti gratuiti messi in vendita il 26 ottobre 2023 tramite la piattaforma Eventbrite. I biglietti sono andati sold-out in soli 60 secondi, e la lista d’attesa è stata chiusa in appena due minuti, registrando un traffico di visualizzazioni nella stessa giornata della messa in vendita di circa 1500 persone. Questa incredibile risposta dimostra il grande interesse del pubblico per un evento che promuove idee e connessioni significative. È per questo motivo che l’intero evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube ufficiale del TEDxLungarnoMediceo, così da permettere a chi non ha potuto procurarsi un biglietto o è troppo distante dal luogo dell’evento di partecipare comunque a questa giornata di condivisione e ispirazione. Inoltre, i video dei singoli talk saranno successivamente resi disponibili sulla piattaforma TED – come nelle passate edizioni – per consentire a un pubblico globale di accedere a queste preziose conversazioni e di condividere le idee diffuse durante l’evento.

Una variegata coalizione di partner ha reso possibile l’organizzazione della terza edizione del TEDxLungarnoMediceo, contribuendo al suo successo. Tra questi partner troviamo Stamperia Faccini, Ollum, Polo Tecnologico di Navacchio, Unione Industriale Pisana, Horsa Consulting, Sarago Studio, GCAVCOM, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, Traent e la Scuola Normale Superiore: «La Scuola ha dato appoggio a questa iniziativa fin dalla sua nascita destinandovi dei fondi dedicati ad attività extra istituzionali: lo facciamo perchè ci crediamo e perché abbiamo visto che è un evento che ha un grande impatto sulla città” sono state le parole di Francesco Forino, del Servizio Eventi culturali e career services della SNS. Le istituzioni che hanno patrocinato l’evento sono l’Università di Pisa, la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile visitare il sito web ufficiale di TEDxLungarnoMediceo e seguire gli aggiornamenti sui social media: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok.

Last modified: Novembre 24, 2023