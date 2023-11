Tutti al centro: la solidarietà scende in campo al Centro Sportivo Dream Volley

Scritto da Antonio Tognoli• 4:39 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Domenica 26 novembre intorno alle ore 17 il centro sportivo Dream Volley di Via Belli, in località I Passi ospiterà un evento benefico denominato “Tutti al Centro, la solidarietà scende in campo” organizzato dalla neocostituita associazione Athena.



Lo scopo della giornata sarà una raccolta fondi a favore dello sport inclusivo. A capo dell’associazione un volto noto nell’area pisana, Ilaria Boggi, che afferma: “Un progetto ambizioso messo in piedi in poco più di tre settimane e che è subito stato accolto a braccia aperte dalle realtà sportive e dal mondo associazionistico: circa 150 ragazzi tra i 6 ed i 35 anni, normodotati e non, si sfideranno in tornei di diverse discipline”.



A seguire una piccola tavola rotonda sul tema dello sport e della disabilità contestualmente alle premiazioni dei vincitori dei tornei. Infine per chiudere un aperitivo offerto ai presenti.



“Questo evento – afferma la Boggi – parte dalle persone per aiutare altre persone. Mi sembra la cosa più bella. Abbiamo trovato collaborazione da parte di tutti che approfitto appunto per ringraziare. Alla giornata saranno presenti campioni dello sport come Alessia Biagini

(Campionessa del mondo paraolimpionica), Vittoria Pinna e Matteo Morini (olimpionici), quattro atlete della nazionale di sitting volley che hanno appena vinto l’Europeo, Eva Ceccarelli, Elisa Spediacci, Giulia Bellandi e Giulia Aringhieri ed anche una delegazione del Pisa Sporting Club. Ci aiuteranno nella logistica la Croce Rossa, la Misericordia e la Pubblica Assistenza, tutte e dodici magistrature del Gioco del Ponte e tantissime associazioni che hanno risposto presente alla mia personale chiamata.”

Oltre ad Ilaria Boggi (presidente, classe 94) , l’associazione Athena vede altre due donne giovanissime ai vertici, ovvero Chiara Natale (vicepresidente, classe 92) e Drusilla Gucci (classe 94), nipote di Gucci, la nota casa di moda, e personaggio dello showbiz italiano, che di Athena è il presidente onorario.





