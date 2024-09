Teatro Nuovo di Pisa: Stagione 2024/25 con 33 spettacoli, concerti ed eventi per bambini

Scritto da admin• 1:59 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – La stagione 2024/25 del Teatro Nuovo di Pisa propone un ricco cartellone con 33 spettacoli di teatro contemporaneo, 12 spettacoli per bambini, 8 concerti di musica popolare e world music, oltre a laboratori didattici e corsi di formazione teatrale per tutte le età. Grazie al sostegno di Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze e in collaborazione con diverse associazioni locali, il teatro punta a offrire un’esperienza culturale variegata e innovativa.

La stagione si aprirà il 19 ottobre con “Storia di amore e di calcio” di Michele Santeramo e includerà rappresentazioni di noti artisti come Paolo Rossi, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, e spettacoli che esplorano temi attuali come l’universo femminile e il gioco d’azzardo.

La nuova stagione introduce anche un sito web aggiornato per facilitare l’accesso del pubblico, e una nuova convenzione con le Librerie Feltrinelli. Tra gli eventi musicali, la rassegna “Calendario Popolare” prevede concerti di artisti che esplorano sonorità mediterranee e del Sud Italia.

La biglietteria sarà aperta il martedì e giovedì e sarà possibile acquistare abbonamenti online dal 17 settembre.

Last modified: Settembre 11, 2024