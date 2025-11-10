Tavolo operativo a Pontedera per cercare una nuova collocazione all’antenna “Pnrr” di Treggiaia

Written by admin• 1:31 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Nella sala consiliare del Comune di Pontedera, si è svolto il tavolo operativo finalizzato a individuare una collocazione alternativa per l’antenna “Pnrr” nel territorio di Treggiaia, come stabilito nella recente riunione in Prefettura.

Tra le ipotesi valutate, alcune proposte dalla comunità locale e illustrate dal presidente della Consulta, Gioacchino Bellone, sono state preliminarmente escluse perché non compatibili con la fattibilità tecnica e gli obiettivi del “Piano Italia 5G”. È invece emersa la disponibilità ad approfondire una possibile localizzazione su un terreno ritenuto idoneo, previa verifica della disponibilità dei proprietari privati. Sarà necessario, in seguito, effettuare un sopralluogo con tecnici e fornitori dei servizi collegati all’impianto per confermare la compatibilità tecnica. Nel frattempo, il cantiere attuale rimane sospeso.

Il sindaco Matteo Franconi ha commentato: “Ringrazio Inwit e Circet per l’attenzione dimostrata nel valutare un’alternativa all’attuale collocazione. Apprezzo inoltre la posizione dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, che ha confermato la piena disponibilità a favorire una diversa localizzazione dell’antenna risolvendo consensualmente gli aspetti giuridici con il soggetto attuatore. Ora l’obiettivo è verificare rapidamente tutte le condizioni necessarie per procedere con l’istruttoria e l’autorizzazione nel sito ritenuto percorribile”.

Last modified: Novembre 10, 2025