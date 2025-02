Tavolo AIB di Anci Toscana: prevenzione e formazione al centro della strategia antincendi

Written by admin• 5:06 pm• Attualità, Calci, Politica

CALCI – Venerdì 14 febbraio, quasi 100 persone hanno partecipato al Tavolo AIB – Anti Incendio Boschivo di Anci Toscana, il primo presieduto dal neodelegato sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti. I lavori sono stati seguiti per la Regione Toscana da Gianluca Calvani, coordinatore dell’organizzazione regionale antincendi boschivi. Per Anci Toscana erano presenti la responsabile di settore Marina Lauri, Stefano Reali e, per l’Ufficio Europa, Annalaura Vannuccini.

Il sindaco Ghimenti ha aperto l’incontro esprimendo soddisfazione per lo scorporamento della delega alle politiche AIB in Anci Toscana, sottolineando come questa tematica sia distinta dalla forestazione e si sovrapponga alla protezione civile solo in fase di emergenza. “L’antincendio boschivo non significa solo spegnimento. Se si deve spegnere, vuol dire che si è fallito“, ha dichiarato Ghimenti. “Gestire l’emergenza è costoso e poco efficace; bisogna lavorare sulla prevenzione e sulla formazione. I Comuni devono fare la loro parte, adeguando i regolamenti comunali, iscrivendo i terreni percorsi dal fuoco nel catasto e redigendo i Piani AIB, previsti dalla normativa, ma ad oggi solo 220 Comuni su 273 sono in regola.“

Per quanto riguarda l’impegno delle comunità locali, in Toscana sono già attive quattro “comunità firewise” grazie anche a progetti condivisi con Anci. Il progetto europeo Med Star 2, appena approvato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, permetterà la creazione di altre quattro comunità a Quercianella, Capoliveri, Balconevisi (San Miniato) e Lucca. Le 8 comunità firewise, sia quelle esistenti che le nuove, implementeranno percorsi partecipativi.

Infine, come sottolineato durante il Tavolo, è fondamentale coinvolgere la comunità attraverso attività scolastiche e convenzioni con associazioni di volontariato. Per promuovere lo sviluppo delle competenze, Anci Toscana, grazie al progetto Med Star 2, offrirà un piano di formazione per amministratori locali in collaborazione con la Regione Toscana, da realizzarsi nel corso dei prossimi quattro anni.

