Tari, via libera unanime dal Consiglio comunale di Calci alle modifiche per il contrasto all’evasione

CALCI- Il Consiglio comunale di Calci ha approvato all’unanimità una modifica al regolamento della Tari, la tassa sui rifiuti, con l’introduzione di nuovi strumenti di contrasto all’evasione per tutte le utenze non domestiche. L’obiettivo è rafforzare l’equità fiscale e tutelare i cittadini e le attività economiche che, anche con sacrificio, pagano regolarmente il tributo.

“Si tratta di un intervento importante – sottolinea l’assessora all’ambiente Valentina Marras – che mira a contrastare in modo più incisivo l’elusione e l’evasione, fenomeni che danneggiano l’intera comunità. Anche se siamo un piccolo Comune, continuiamo a prestare la massima attenzione al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, pur dovendo fare i conti con costi sempre più difficili da contenere a causa di dinamiche normative che hanno ridotto il potere decisionale degli enti locali”.

La modifica arriva in un contesto complesso, segnato da un aumento delle tariffe Tari del 9,5%, imposto dalle direttive dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e comune a tutti i territori della zona. Aumento che il Comune di Calci è stato costretto a recepire, senza margini di manovra.

“Purtroppo – commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti – la normativa vigente impone ai Comuni di adeguare le tariffe, anche al rialzo, senza possibilità di intervento reale sui costi. Una situazione insostenibile: alle amministrazioni locali è chiesto di farsi carico anche degli oneri per gli investimenti nel servizio, come già accaduto nel settore idrico, con il risultato di aumenti importanti per famiglie e imprese”.

“È un meccanismo che contestiamo con forza – prosegue il primo cittadino –. Occorre un cambio di passo: o Arera si assume l’intera gestione, dalla fatturazione alla riscossione dei crediti, oppure si restituisca ai Comuni il potere di intervenire sulle tariffe e sugli investimenti. Non è accettabile che i cittadini debbano farsi carico di costi derivanti da scelte strategiche sbagliate del passato. Gli investimenti pubblici vanno sostenuti con risorse pubbliche, non caricati sulle spalle dei contribuenti”.

Con l’adozione delle nuove misure contro l’evasione, l’Amministrazione comunale di Calci punta a generare benefici economici indiretti per le utenze regolari, innescando un circolo virtuoso a vantaggio dell’intera collettività.

