Palazzo Blu (Pisa) : al  via la mostra ‘Sara Colaone. Storia e storie del ’900 a fumetti’

Written by admin• 1:38 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Dal 31 maggio al 9 novembre 2025, Palazzo Blu di Pisa ospita la mostra “Storia e storie del ’900 a fumetti”, interamente dedicata all’opera dell’artista Sara Colaone, tra le voci più originali del fumetto contemporaneo italiano. L’esposizione è curata da Giorgio Bacci e propone un ricco percorso narrativo attraverso oltre 200 tavole originali dell’autrice friulana.

Vincitrice del Gran Guinigi come Miglior Disegnatrice al Lucca Comics & Games 2017, Sara Colaone ha all’attivo numerose pubblicazioni e riconoscimenti internazionali. Docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, è anche curatrice della sezione Fumetto della rivista “Nuovi Argomenti”. Di recente ha firmato l’illustrazione del manifesto ufficiale del XXXVI Salone Internazionale del Libro di Torino.

La mostra esplora la storia del Novecento da prospettive laterali e spesso dimenticate, attraverso cinque graphic novel significativi:

“Evase dall’Harem” (2020) : la fuga nel 1906 di due giovani donne da Istanbul verso Parigi per affermare la propria libertà.

: la fuga nel 1906 di due giovani donne da Istanbul verso Parigi per affermare la propria libertà. “Leda. Che solo amore e luce ha per confine” (2016) : la vita di Leda Rafanelli , intellettuale e attivista anarchica, raccontata nel pieno del fermento culturale e politico del Novecento.

: la vita di , intellettuale e attivista anarchica, raccontata nel pieno del fermento culturale e politico del Novecento. “In Italia sono tutti maschi” (2008) : la persecuzione degli omosessuali durante il fascismo, con la storia di Antonio Angelicola confinato a San Domino.

: la persecuzione degli omosessuali durante il fascismo, con la storia di Antonio Angelicola confinato a San Domino. “Ciao ciao bambina” (2010) : l’emigrazione italiana negli anni ’50 e ’60 attraverso gli occhi della giovane Valeria, tra lavoro, cambiamento e autodeterminazione.

: l’emigrazione italiana negli anni ’50 e ’60 attraverso gli occhi della giovane Valeria, tra lavoro, cambiamento e autodeterminazione. “Ariston” (2018): la rinascita dell’Italia del dopoguerra vista dalla riviera adriatica, con un racconto al femminile che tocca alcuni snodi cruciali della storia sociale del Paese, dal caso Montesi al divorzio.

«Le illustrazioni di Sara Colaone – spiega il curatore Giorgio Bacci – non si limitano a raccontare storie, ma interrogano il tempo presente, dando voce a donne, minoranze, migranti e soggettività irregolari. Un viaggio visivo e narrativo che intreccia arte, memoria e impegno civile».

La mostra include anche il reportage video “CONTEMPORARY COMICS. Themes, Authors and Language in the Italian Graphic Novel: Spotlight on Sara Colaone”, prodotto da Lucca Comics & Games e l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, inserito nel programma della XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

Ad accompagnare la mostra, il catalogo “Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti”, edito da Felici Editore.

L’esposizione è promossa da Palazzo Blu, con il sostegno della Fondazione Pisa e in collaborazione con Lucca Comics & Games.

Palazzo Blu, Pisa

31 maggio – 9 novembre 2025

Info e orari: www.palazzoblu.it

Last modified: Maggio 30, 2025