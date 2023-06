Tanti auguri ad Adam Nagy

Scritto da admin• 11:29 am• Pisa SC

PISA – Tempo di vacanze per la squadra nerazzurra, ma non per i compleanni dei propri componenti. Oggi a festeggiare il compleanno, proprio nello stesso giorno in cui ricorre la festa di San Ranieri, patrono di Pisa, è Adam Nagy, centrocampista e nazionale ungherese, che compie 28 anni, essendo nato a Budapest il 17 giugno 1995.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore ungherese i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Giugno 17, 2023