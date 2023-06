Chiuso al traffico il Lungomare di Marina di Pisa

Scritto da admin• 11:42 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Parte da sabato 17 giugno, la chiusura al traffico veicolare del lungomare di Marina di Pisa. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 1 ottobre.

L’ordinanza della Polizia Municipale prevede nello specifico l’adozione dei seguenti provvedimenti in questi tratti stradali: via Padre Agostino da Montefeltro; piazza Sardegna lato mare; via Repubblica Pisana; piazza Baleari, braccetto lato sud, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana; piazza Baleari, braccetto lato nord, tratto compreso tra via Maiorca e via Tullio Crosio; via Tullio Crosio, tratto compreso tra il braccetto lato nord di piazza Baleari e piazza Viviani; piazza Viviani lato mare e via Tullio Crosio, tratto compreso tra piazza Viviani fino a strada fondo chiuso:

– divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta di tutti i veicoli con rimozione coatta, dalle ore 18,30 del sabato alle 01,00 del lunedì successivo;

– divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta di tutti i veicoli con rimozione coatta, dalle ore 18,30 alle 01,00 del giorno successivo nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;

– rimane consentito, purché “a passo d’uomo”, il transito dei velocipedi e veicoli assimilati (monopattini) sulla ciclabile presente all’interno della zona interclusa;

– Rimane consentito il transito e la sosta dei ciclomotori e motocicli nell’immissione (“braccetto”) sud di piazza Baleari negli stalli esistenti;

– Doppio senso di circolazione sulle strade laterali che attestano sul Lungomare di Marina di Pisa.

